Пьяный водитель Porsche Cayenne протаранил кросссовер в Новосибирске — видео момента ДТП

Авария произошла в 8 утра 1 июня Источник: АСТ-54 Black











В Кировском районе Новосибирска водитель автомобиля Porsche Cayenne S протаранила кроссовер во дворе ЖК «Панорама» на улице Немировича-Данченко. Информация о ДТП опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Авария произошла около 8 часов утра в субботу, 1 июня. Судя по кадрам, опубликованным в канале, водитель белого кроссовера Hyundai Creta выезжал со двора жилого комплекса, в этот момент в него на высокой скорости врезался водитель на Porsche Cayenne.

Источник: АСТ-54 Black

От мощного удара Creta откатилась назад и едва не врезалась в дерево во дворе. Оба автомобиля получили значительные повреждения.



Информации о пострадавших в аварии не поступало.



Очевидцы аварии сообщили, что за рулем Porsche Cayenne находилась девушка в нетрезвом состоянии, но официального подтверждения данной информации нет.



В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что водителю Porsche Cayenne — 24 года, она ехала по двору в сторону дома Немировича-Данченко, 146/3 и в пути врезалась в Hyundai Creta, которым управлял 47-летний новосибирец. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших. Водитель автомобиля Porsche Cayenne находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП и по ч.2 ст. 12 37 КоАП.