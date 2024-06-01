НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

южн.

 755мм 30%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Женщина погибла, трое пострадали в жестком ДТП

Лучшие события июня
Лайфхаки для работодателей
Миллион за ремонт «китайца»
Лето с пользой
Звезда фильма «Груз 200»
Необычные дома Новосибирска
Заложники реновации
Как не пропустить отпуск
Обмудсмен в Max Mara
НГС в Telegram
Происшествия Пьяный водитель Porsche Cayenne протаранил кросссовер в Новосибирске — видео момента ДТП

Пьяный водитель Porsche Cayenne протаранил кросссовер в Новосибирске — видео момента ДТП

Авария произошла в ЖК «Панорама» в Кировском районе

327
1 комментарий
Авария произошла в 8 утра 1 июня

В Кировском районе Новосибирска водитель автомобиля Porsche Cayenne S протаранила кроссовер во дворе ЖК «Панорама» на улице Немировича-Данченко. Информация о ДТП опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла около 8 часов утра в субботу, 1 июня. Судя по кадрам, опубликованным в канале, водитель белого кроссовера Hyundai Creta выезжал со двора жилого комплекса, в этот момент в него на высокой скорости врезался водитель на Porsche Cayenne.

От мощного удара Creta откатилась назад и едва не врезалась в дерево во дворе. Оба автомобиля получили значительные повреждения.

Информации о пострадавших в аварии не поступало.

Очевидцы аварии сообщили, что за рулем Porsche Cayenne находилась девушка в нетрезвом состоянии, но официального подтверждения данной информации нет.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что водителю Porsche Cayenne — 24 года, она ехала по двору в сторону дома Немировича-Данченко, 146/3 и в пути врезалась в Hyundai Creta, которым управлял 47-летний новосибирец. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших. Водитель автомобиля Porsche Cayenne находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП и по ч.2 ст. 12 37 КоАП.

Ранее на «Северном обходе» в Новосибирской области произошло лобовое ДТП. Погибла женщина, пострадали еще три человека.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск МВД ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  47

Maks,  40

Игорь,  32

Анна4513_@,  47

Сергей,  55

Таня,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление