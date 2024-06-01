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Женщина погибла, трое пострадали в жестком ДТП

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Происшествия Вылетел на встречку: пассажирка погибла, трое пострадали в ДТП под Новосибирском — фото

Вылетел на встречку: пассажирка погибла, трое пострадали в ДТП под Новосибирском — фото

Авария произошла на «Северном обходе» рано утром

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ДТП произошло в Коченевском районе

В Коченевском районе Новосибирской области в лобовом ДТП погибла женщина. Информацию об этом распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария произошла примерно в 7 часов утра в субботу, 1 июня. Водитель автомобиля Cherry Tigo двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска и на «Северном обходе» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Nissan Sunny.

Трое пострадавших госпитализированы

На месте погибла пассажирка японского автомобиля, на вид ей около 40 лет. Пострадали еще три человека — 50-летний водитель Nissan, его пассажирка, которой на вид около 40 лет, а также водитель Cherry Tigo. Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Искитимском районе Новосибирской области в ДТП погибла пассажирка «семерки». После аварии водитель сбежал.

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