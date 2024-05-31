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Происшествия Была зажата в автомобиле: пассажирка погибла в ДТП под Искитимом — водитель сбежал с места аварии

Была зажата в автомобиле: пассажирка погибла в ДТП под Искитимом — водитель сбежал с места аварии

Госавтоинспекция ищет того, кто сидел за рулем «семерки»

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Перевернувшуюся машину и тело женщины в ней обнаружили проезжавшие по дороге автомобилисты. Водителя еще ищут

Смертельная авария произошла на дороге Евсино — Новолокти в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом рассказали сегодня в Госавтоинспекции Новосибирской области.

По данным автоинспекторов, машина ВАЗ-2107 перевернулась, и 47-летняя женщина не смогла выбраться с пассажирского сидения. Водитель же с места аварии исчез, и обнаружили перевернутую машину с телом внутри люди, проезжавшие по дороге утром.

— ДТП произошло 31 мая, время происшествия устанавливается, предположительно авария произошла около 10 часов утра, — рассказали в Госавтоинспекции. — Пассажир погибла на месте происшествия, она была зажата в салоне автомобиля. Водитель покинул место происшествия в пешем порядке.

Личность водителя «семерки» уже выяснили

Личность сбежавшего водителя уже известна, сейчас полицейские ищут, где он прячется.

Если вам известны обстоятельства ДТП, свяжитесь с редакцией НГ
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Ранее НГС писал о том, как автомобиль снес забор посреди Красного проспекта. На месте немедленно начала собираться пробка.

Госавтоинспекция Искитимского района обращается к местным жителям поделится имеющейся информацией о местонахождении скрывшегося мужчины по телефонам: 112, (383)4324008.

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