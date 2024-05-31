Была зажата в автомобиле: пассажирка погибла в ДТП под Искитимом — водитель сбежал с места аварии

Смертельная авария произошла на дороге Евсино — Новолокти в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом рассказали сегодня в Госавтоинспекции Новосибирской области.
По данным автоинспекторов, машина ВАЗ-2107 перевернулась, и 47-летняя женщина не смогла выбраться с пассажирского сидения. Водитель же с места аварии исчез, и обнаружили перевернутую машину с телом внутри люди, проезжавшие по дороге утром.
— ДТП произошло 31 мая, время происшествия устанавливается, предположительно авария произошла около 10 часов утра, — рассказали в Госавтоинспекции. — Пассажир погибла на месте происшествия, она была зажата в салоне автомобиля. Водитель покинул место происшествия в пешем порядке.
Личность сбежавшего водителя уже известна, сейчас полицейские ищут, где он прячется.
Ранее НГС писал о том, как автомобиль снес забор посреди Красного проспекта. На месте немедленно начала собираться пробка.
Госавтоинспекция Искитимского района обращается к местным жителям поделится имеющейся информацией о местонахождении скрывшегося мужчины по телефонам: 112, (383)4324008.