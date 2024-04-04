В мэрии ответили, когда наведут порядок в Первомайском сквере и кто ответит за его состояние

Мэрия Новосибирска сообщила, когда завершится ремонт Первомайского сквера, который сейчас находится в плачевном сосотоянии после зимы и незаконченного ремонта.
Управление по благоустройству общественных пространств мэрии ответила следующее в ответ на запрос редакции:
— Работы в сквере планируется начать при наступлении стабильных плюсовых температур. Их завершение планируется 25 июня текущего года, а срыв сроков работ по вине подрядной организации, она несёт ответственность в соответствии с заключенным договором.
Проект реконструкции Первомайского сквера был утверждён ещё в 2021 году, однако работы в нём начались в мае 2023 года. С самого начала интенсивность их вызывала вопросы, в огороженном парке в будни нередко можно было не увидеть ни одного работника.