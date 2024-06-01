Главу Краснозерского района отправили под домашний арест — что она говорила в суде

Оксана Семенова (на фото справа) не согласна с обвинениями Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Центральный районный суд сегодня избрал меру пресечения главе Краснозерского района Оксане Семеновой. Сельскую чиновницу отправили под домашний арест на 1 месяц 28 суток, то есть, до 29 июля.

По версии следствия, главу Краснозерского района Оксану Семенову подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) с ущербом минимум в 2,5 миллиона рублей. Она за копейки сдала в аренду коммунальные объекты, чтобы не отвечать за них самой.

При этом сама чиновницу вину не признала, а защита просила оставить ее под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

— Следствие разберется, — заявила Оксана Семенова

В итоге Центральный суд встал на сторону следствия, как минимум до 29 июля 2024 Оксана Семенова будет находиться под арестом в Краснообске, где фактически проживает.