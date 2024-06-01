НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

южн.

 755мм 30%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

Мать школьницы жалуется Мизулиной на сложный ЕГЭ

Лучшие события июня
Лайфхаки для работодателей
Миллион за ремонт «китайца»
Лето с пользой
Звезда фильма «Груз 200»
Необычные дома Новосибирска
Заложники реновации
Как не пропустить отпуск
Обмудсмен в Max Mara
НГС в Telegram
Криминал Главу Краснозерского района отправили под домашний арест — что она говорила в суде

Главу Краснозерского района отправили под домашний арест — что она говорила в суде

Оксану Семенову обвинили в превышении должностных полномочий

779
9 комментариев
Оксана Семенова (на фото справа) не согласна с обвинениями

Центральный районный суд сегодня избрал меру пресечения главе Краснозерского района Оксане Семеновой. Сельскую чиновницу отправили под домашний арест на 1 месяц 28 суток, то есть, до 29 июля.

По версии следствия, главу Краснозерского района Оксану Семенову подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) с ущербом минимум в 2,5 миллиона рублей. Она за копейки сдала в аренду коммунальные объекты, чтобы не отвечать за них самой.

При этом сама чиновницу вину не признала, а защита просила оставить ее под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

— Следствие разберется, — заявила Оксана Семенова

В итоге Центральный суд встал на сторону следствия, как минимум до 29 июля 2024 Оксана Семенова будет находиться под арестом в Краснообске, где фактически проживает.

Ранее НГС писал о практиках антикоррупционного садоводства: криминальный журналист НГС Павел Тиунов собрал на одной «грядке» все коррупционные задержания весны.

ПО ТЕМЕ
Коррупция Мера пресечения Центральный районный суд Новосибирска
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  32

Анна4513_@,  47

Сергей,  55

Таня,  42

Наталья,  44

Юлия,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление