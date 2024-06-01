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Происшествия эксклюзив Вынесли газовые баллоны: в Новосибирске загорелось здание кафе — фото с места ЧП

Вынесли газовые баллоны: в Новосибирске загорелось здание кафе — фото с места ЧП

До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались восемь человек

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Пожар произошел в торговом городе «Левобережный»

В Кировском районе Новосибирска загорелась крыша в здании кафе восточной кухни. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Екатерина.

Инцидент, как рассказала девушка, произошел около полудня в субботу, 1 июня.

— Это кафе в торговом городе «Левобережный». Загорелось примерно в 12 часов. Когда мы проходили мимо, то открытого огня не видели, только дым поднимался. Сотрудники кафе успели вынести на улицу мебель, — сообщила НГС читательница.

Загорелась крыша кафе

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что горело кафе по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев 49/1 к31. Сообщение поступило в 11:49, горела крыша, по прибытию — из-под крыши здания шел дым. Первые пожарные были на месте происшествия спустя семи минут.

В пожаре никто не пострадал

Из кафе до прибытия сотрудников МЧС эвакуировались восемь человек. Также из здания было эвакуировано 3 газовых баллона. Открытое горение было ликвидировано в 12:10. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ночь на 31 мая во дворе одного из домов на улице Высоцкого сгорели три припаркованных автомобиля. Очевидцы сообщили, что слышали взрывы.

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