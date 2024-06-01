Вынесли газовые баллоны: в Новосибирске загорелось здание кафе — фото с места ЧП

Пожар произошел в торговом городе «Левобережный» Источник: Читательница НГС Екатерина











В Кировском районе Новосибирска загорелась крыша в здании кафе восточной кухни. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Екатерина.



Инцидент, как рассказала девушка, произошел около полудня в субботу, 1 июня.



— Это кафе в торговом городе «Левобережный». Загорелось примерно в 12 часов. Когда мы проходили мимо, то открытого огня не видели, только дым поднимался. Сотрудники кафе успели вынести на улицу мебель, — сообщила НГС читательница.

Загорелась крыша кафе Источник: Читательница НГС Екатерина











В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что горело кафе по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев 49/1 к31. Сообщение поступило в 11:49, горела крыша, по прибытию — из-под крыши здания шел дым. Первые пожарные были на месте происшествия спустя семи минут.



В пожаре никто не пострадал Источник: Читательница НГС Екатерина











Из кафе до прибытия сотрудников МЧС эвакуировались восемь человек. Также из здания было эвакуировано 3 газовых баллона. Открытое горение было ликвидировано в 12:10. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

