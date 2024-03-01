Газманов, Шура, премьеры и искусство: как незабываемо провести март в Новосибирске — большая афиша

1
Концерты
В «Подземке» 1 марта выступит рэп-трио Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets (16+), которое исполнит свои хиты «Толпы кричат», «Лайки» и другие песни. Билеты на молодых минских артистов стоят от 1000 рублей.
В субботу, 2 марта, пройдет эксклюзивный концерт Konkretika (18+), в котором примут участие сразу нескольких рэперов. Билет в «Подземку» стоит от 2200 рублей. Выступать будут Jahamal TGK & Vibetgk (триагрутрика), Pastor Napas, Brick Bazuka, «Восточный округ».
Трибьют-группа «Черный вторник» (18+) исполнит треки «Сектора газа» в «Подземке» 3 марта. Билеты на группу, которая была создана в Иванове в 2013 году, стоят от 1500 рублей.
В Дворце культуры имени железнодорожников 3 марта выступит «Воскресенье» (12+) — группе исполняется 45 лет. Послушать хиты рокеров — «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Слепили бабу» — можно за 3000 рублей.
Билеты на концерт Александра Малинина (6+) стоят от 2500 рублей. Выступать народный артист будет 5 марта в ДКЖ. Послушать русский панк-рок можно на концерте Nagart (18+) 6 марта. Группа отмечает пятилетие альбома «Секреты оборотня» большим туром по всей стране. Билеты стоят от 1600 рублей.
На следующей день, 7 марта, в «Подземке» будет выступать романтичный электро-поп-дуэт Nemiga (12+). Билеты на музыкантов из Минска стоят от 1400 рублей. За 2300 рублей и больше можно сходить на романтичного Zoloto (12+). Поп- и инди-исполнитель выступит в «Гастрохолле» 7 марта.
В Международный женский день, 8 марта, в Новосибирске пройдет сразу несколько концертов. В «Подземке» планируется трибьют-шоу Rammstein (18+). Стоимость билетов от 500 рублей. Выступать будет группа Уральского федерального округа «Пегас» из города Тюмень.
В баре «Руки Вверх!» выступит эпатажный музыкант из 90-х Шура (16+). Билеты на уроженца Новосибирска стоят от 2200 рублей. Услышать «Твори добро» и «Холодную луну» можно 8 марта. В ДК «Прогресс» выступит француз Рене де Ла Гард (6+). Эстрадный певец уже 10 лет выступает в России, но свою карьеру в 2014 году начал именно в Новосибирске. На концерте можно будет услышать французскую классику.
Девушка под псевдонимом Anikv (12+), которая исполняет музыку в разных жанрах, будет выступать в «Подземке» 9 марта. Это первый большой тур участницы творческого объединения Gazgolder. Билеты — от 799 рублей. В этот же день, 9 марта, в «Подземке» будет праздновать свое 20-летие рок-группа из Екатеринбурга «Курара». Стоимость билетов начинается с 1200 рублей.
Гармонист Дмитрий Иващенко (6+) выступит в «Доме с колесом» с концертом «Святая ты или грешная?» Постоянный участник шоу «Привет, Андрей» выйдет на сцену 9 марта. От 2700 рублей стоят билеты на концерт Feduk (12+), который пройдет 10 марта в «Подземке». Тур хип-хоп-исполнителя называется «Любовь в твоем городе».
Хип-хоп- и рэп-исполнители Midix (18+) появятся в «Синим инее» 10 марта. Билеты на дуэт стоят от 1400 рублей. В «Уздечке» 10 марта сыграет концерт гитарист-инструменталист Сергей Маврин (18+). Билеты на соавтора таких хитов, как «Я свободен», «Герой асфальта», «Дай руку мне», стоят от 1400 рублей.
Местная исполнительница Екатерина Привалова (18+) выступит в «Подземке» 12 марта — билеты на входе стоят от 1000 рублей. Девушка будет исполнять известные каверы и свои авторские песни. На сцену в «Максимилианс» 13 марта выйдет певица Линда (18+). Послушать трип-рок можно за 1200 рублей и выше.
В «Подземке» за билет от 1500 рублей можно сходить на молодого рэпера Lil Krystalll (16+), который поехал в тур со своим новым альбомом Kristina. Концерт пройдет 14 марта. В этот же день, 14 марта, в ДКЖ будет выступать Маргарита Суханкина (12+) с хитами группы «Мираж»: «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Звезды нас ждут». Также обещают и новые песни. Билет стоит от 1800 рублей.
От 1600 до 3000 рублей стоят билеты во Дворец культуры железнодорожников на «Хип-хоп-классику» (6+). Проект, который впервые приезжает в Новосибирск, исполняет каверы на рэп-хиты. Послушать песни «Касты», Dr. Dre, Децла, Drake, Михея, 2Pac, Ю.Г., Snoop Dogg можно 15 марта.
Вуду-панк от группы 2rbina 2rista (16+) можно послушать в «Подземке» 16 марта. Билеты стоят от 1600 рублей. Туда же 17 марта приедет инди-исполнитель Юг 404 (12+) из Белоруссии. Билеты стоят от 1000 рублей.
Рэпер из «Антихайпа» Слава КПСС (12+) выступит в «Подземке» 17 марта. Новый тур хип-хоп-исполнителя называется «Уйти до зашквара тур: потная катка». Исполнители хитов «Зари», «X.O.», «Прощание», «Балкон», «Черная любовь», «Как не любить» и другие выступят в «Локомотив-Арене» 17 марта. Билеты на Elman, Andro, Mona и Toni (12+) стоят от 1900 рублей.
Группа «Кипелов» (12+) едет в юбилейный тур «XX лет группе» и выступит в «Локомотив-Арене» 18 марта. Билеты на классиков рока стоят от 3500 рублей.
Рок-группа «Аффинаж» (16+) собирается выступить в «Подземке» 19 марта. Музыканты презентуют свой новый альбом «ООО» и исполнят старые хиты. Билеты стоят от 1600 рублей. В Доме ученых СО РАН 19 марта выступит Алессандро Сафина (12+). Билеты на итальянского оперного певца, который выступает в эстрадном жанре, стоят от 4000 рублей.
В ДКЖ 20 марта выступит рок-группа «Сурганова и Оркестр» (6+). Билеты от 1800 рублей позволят послушать группу, которой исполнилось 20 лет.
Билеты на Тосю Чайкину (16+) стоят от 1300 рублей. Автор нашумевшего хита «Стрелы» выступит в «Подземке» 21 марта. За 400 рублей и больше можно сходить на Ольгу Чикину (12+) в «Бродячую собаку». Выступать певица, которая поет в жанрах рок, блюз и романс, будет 21 марта.
Московская хип-хоп-группа 25/17 (16+) выйдет на сцену «Подземки» 22 марта. Билеты на рэперов на время подготовки материала остались только за 5500 рублей. Дуэт 5opka x MellSher (12+) выступит в «Подземке» 22 марта. Билеты на хип-хоп-исполнителей стоят от 1200 рублей.
В баре «Руки Вверх!» 22 марта ностальгическую атмосферу обещает группа «Фактор 2» (18+). За билет от 1000 рублей можно услышать хиты «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс» и другие. За 1500 рублей можно сходить на группу «Полматери» (12+). Молодежная образовательная рок-группировка собирается выступить 24 марта в «Подземке».
В «Подземке» 26 марта на сцену выйдет хип-хоп-исполнитель Obladaet (16+). Билеты на рэпера стоят от 1900 рублей. В этот же день в ДКЖ Владимир Захаров и группа «Рок-острова» (12+) дадут большой концерт. Услышать знаменитую «Ничего не говори» и другие песни можно за 1800 рублей и больше.
Группа «Кватро» (6+) обещает музыкальную терапию для души в ДКЖ за билеты от 1800 рублей. Московский вокальный коллектив выступит 27 марта. В этот же день, 27 марта, в Доме ученых СО РАН выступит Олег Газманов (6+), который отправился в тур «55 лет на сцене!» Билеты на народного артиста стоят от 2900 рублей.
В «Бродячую собаку» приезжает рок-группа «9 район» (16+), которая была основана в 1991 году в Красноярске. Музыканты выступят 28 марта, информации о стоимости билетов на сайте нет. В «Максимилианс» 29 марта выступит группа «Пропаганда» (18+), которая была основана в 2011 году. Пару лет назад состав певиц сменился, но молодые девушки исполняют те же треки из 2000-х: «Мелом», «Дождь по крыше», «5 минут на любовь», «Супердетка» и другие. Билет стоит от 700 рублей.
В «Подземку» 30 марта приедет якутская исполнительница Green Apelsin (12+). Певица переосмысляет фольклорные сюжеты в своих инди-песнях. Билеты стоят от 2000 рублей.
Также на сцену 30 марта в «Подземке» выйдет группа «Гнилаялирика» (12+). За билет от 800 рублей можно послушать исполнителей, которые объединяют в себе хип-хоп и рок. В клубе «Ночь» в этот же день, 30 марта, выступит группа «Мураками» (12+). Музыканты исполнят свои хиты в рамках тура ХХ лет.
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2
Театр
За 4200 рублей можно сходить на московскую постановку «Юнона и Авось» (16+), которую покажут в Доме ученых СО РАН 8 марта. Спектакль покажут в авторской версии Алексея Рыбникова.
В ДКЖ 21 марта пройдет спектакль «Судьба в подарок» (16+), который расскажет историю про любовь девушки из простой семьи и парня из богачей. В главных ролях Евгений Сидихин, Карина Разумовская, Жанна Эппле, Павел Харланчук и Станислав Федорчук. Билеты — от 1400 рублей.
Федор Добронравов и Татьяна Васильева приедут в ДКЖ с комедией «Ловушка для мужа» (16+). Судя по описанию, спектакль начинается с того, что жена застукала своего мужа с любовницей. Билеты стоят от 2000 рублей.
В театре Сергея Афанасьева 11 марта пройдет творческий вечер с солистом Оперного театра Кареном Мовсесяном (12+). Посетить разговор людей искусства стоит от 700 рублей.
В «Глобусе» 13 марта состоится премьера нового спектакля «Собаки» (12+), который основан на повести «До свидания, овраг!» Билеты стоят от 500 рублей. Произведение расскажет о бездомных псах, которые ждут встречу со своими хозяевами.
За билет от 500 рублей можно сходить на одноактовые балеты «Шепот» (Ssss), «Радио и Джульетта» (Radio and Juliet) (12+), которые покажут в Оперном театре. В спектакле 13 марта прозвучат Шопен и музыка Radiohead.
Премьера спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» (18+) запланирована в «Красном факеле» на 16 и 17 марта. Билеты стоят от 500 рублей. Современное осмысление старого сюжета Николая Лескова поставлено по пьесе Семена Саксеева.
В «Первом театре» покажут премьерный спектакль «Альба» (18+) 17 и 21 марта. Билет на пластический спектакль по мотивам пьесы испанского классика Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы» стоит от 600 рублей.
Актеру и музыканту Александру Домогарову (16+) исполнилось 60 лет, и он устраивает творческие вечера по всей России. В ККК Маяковского 19 марта зрители за 1300 рублей и больше смогут посетить вечер, наполненный любимыми стихами, песнями и теплой атмосферой.
С участием солиста Михайловского театра Михаила Пирогова 21 марта пройдет опера «Паяцы» (16+) в НОВАТе. На произведение, которое создал итальянский композитор Руджеро Леонкавалл, билеты стоят от 500 рублей.
В «Бродячей собаке» пройдет премьера спектакля «Багаж» (16+) по произведениям Сергея Довлатова от режиссера Олега Лукашова. Билеты на 26 марта стоят от 400 рублей.
За 12 тысяч и больше можно сходить на гала-концерт звезды балетного искусства и примы-балерины Большого театра России Светланы Захаровой (12+). Выступление состоится 27 марта в НОВАТе.
Творческий вечер писателя Александра Бессонова (12+) пройдет в «Синей птице» 28 марта. Билет на новую программу «Одиссея мужчины среднего возраста. Путевые заметки» стоит 1500 рублей.
Артист балета Сергей Полунин (12+) выступит в концертном зале имени Каца с «Распутиным» 29 марта. Билеты на балет стоят от 2900 рублей. Хореограф, которая поставила спектакль специально для Сергея Полунина, — Юка Ойши.
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3
Классическая и народная музыка
Зима в Новосибирске закончится с концертом «О чем поет весна!» (6+) в Оперном театре. Билеты туда стоят от 1500 рублей. Солисты оперы НОВАТа выступят вместе с камерным ансамблем «Музыка для нас» 1 марта.
В воскресенье, 3 марта, в филармонии имени Каца пройдет концерт «Гипноз» (12+), на котором исполнят произведения композиторов XIX–XX веков для флейты и фортепиано, ударных инструментов. В основу программы положена пьеса современного британского композитора Яна Кларка «Гипноз». Билеты стоят от 400 рублей.
Послушать образцы русской камерной музыкальной культуры ХХ века можно 4 марта за 400 рублей в Новосибирском доме народного творчества. Там пройдет концерт «Подари мне платок» (12+). В филармонии имени Каца 5 марта будет концерт «Любовь — огромная страна» (12+), который посвятили Международному женскому дню. Билет на вокально-инструментальный ансамбль «Белые росы» стоит 300 рублей.
За 500 рублей в филармонии можно было посетить «Концерты для полуночников» (12+). Они пройдут 5 и 7 марта и начнутся в 21:00. Ансамбль Insula Magica исполнят музыку барокко.
В ДКЖ 6 марта приедет хор Сретенского монастыря (6+), билеты на который стоят от 1800 рублей. В программу «Песни наших родителей» вошли «Течет река Волга», «Ой, мороз, мороз», «Подмосковные вечера», «Тонкая рябина» и другие.
На следующий день, 7 марта, во Дворце культуры железнодорожников оркестр Cagmo выступит с симфонией «Король и шут» (6+). Билеты стоят от 1800 рублей. За 2000 рублей 7 марта можно сходить в бар «Открой рот» на концерт «Бас любит вас» (18+). Выступать будут солист филармонии Владимир Коварский и скрипач Сергей Ревединский, в билет входят также настойки и закуски.
Оркестр «Премьера» (6+) представит концерт к Международному женскому дню, 8 марта, за 1000 рублей и больше. В ДКЖ будут звучать шедевры итальянской и французской музыки. В Оперном театре в праздничный день планируется концерт «Мужчины — о любви» (6+), билеты на который стоят от 4500 рублей.
Новосибирский симфонический оркестр и московский дирижер Димитрис Ботинис (12+) исполнят произведения Дютийе, Чайковского и Римского-Корсакова в филармонии. Билеты стоят от 600 рублей, концерт запланирован на 9 марта.
Новосибирский духовой оркестр 10 марта сыграет концерт «Волшебный мир Уолта Диснея» (6+), который пройдет ДК имени Горького. Музыканты сыграют саундтреки из мультфильмов — билеты стоят от 200 рублей. В Доме ученых СО РАН в этот же день пройдет концерт «Семь-я. Занимательная география. Венгрия» (6+) от Новосибирского академического симфонического оркестра. Билеты стоят 350 рублей. На праздничном концерте будут выступать солисты НОВАТа.
Послушать орган вместе с саксофоном можно за 500 рублей в Лютеранском центре. 10 марта там пройдет концерт «С 8 Марта!» (6+).
За 1200 рублей и больше можно послушать трибьют великому французскому композитору «Посвящение Полю Мориа» (12+). На сцене 12 марта будет играть большой симфонический оркестр All Stars Orchestra.
В аранжировке симфонического оркестра 13 марта пройдет трибьют-шоу The Scorpions Show (12+). В Доме ученых СО РАН треки известной рок-группы исполнит группа Rock Believers. Билеты стоят от 1200 рублей.
В концертном зале имени Каца прозвучит кантата «Кармина Бурана» (12+). Билеты на концерт симфонического оркестра стоят от 1300 рублей. Вокально-инструментальное произведение написал немецкий композитор по мотивам средневековых стихотворений.
Дирижера из Японии Кеничи Симура можно будет увидеть и услышать в ДКЖ 28 марта. Билеты на «Симфонию аниме» (6+) стоят от 1500 рублей. Во время концерта прозвучат знаменитые саундтреки.
Уральский филармонический оркестр (12+) выступит в филармонии Новосибирска 30 марта. За 1000 рублей и больше можно услышать концерт, в программе которого Прокофьев, концерт
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4
Маркеты и фестивали
В первые выходные весны в Новосибирске пройдет арт-маркет «Дерн» (0+). Местные художники будут продавать свои изделия по демократическим ценам в Доме архитектора на Потанинской, 8. Вход свободный, начало 1 марта в 18:00, а 2 и 3 марта маркет будет работать с 12 до 21 часа. В программе также лекции и мастер-классы.
В этом году Масленицу (0+) собираются праздновать с 11 по 17 марта. В Новосибирске основная праздничная программа запланирована на 17 марта и пройдет в парках города. Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова, в Центральном парке, на Михайловской набережной, в Заельцовском парке, Затулинском парке и парке «Арена» празднование пройдет с 12:00 до 17:00. В «Березовой роще», Парке Кирова, Первомайском, Сосновом бору, «У моря Обского», в «Бугринской роще» мероприятия пройдут с 14:00 до 16:00.
Транссибирский Арт-Фестиваль в этом году начнется 20 марта и продлится до 7 апреля. В этом году он будет проходить в 11-й раз. Фестиваль откроет концерт «Снова в путь» (12+). Билет стоит от 1200 рублей. В рамках фестиваля 25 марта запланирован также концерт «Вадим Репин и друзья» (12+), проход на который стоит от 1200.
В «Подземке» 23 марта пройдет музыкальный фестиваль Neformat Fest (16+). Как обещают организаторы, будет мощный лайнап из отборного хардкора и сочного дез-метала. На сцену выйдут группы из Братска, Ярославля, Новосибирска, Парабеля. Билеты стоят от 1099 рублей.
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5
Стендап и комедия
Питерский комик Леонид Кулаков приезжает в Новосибирск 2 марта со своим туром «Стендап Шансон» (18+). Концерт пройдет в «Подземке», билеты стоят 800 рублей.
За 700 рублей и больше можно сходить на концерт Льва Еременко (18+). Финалист «Открытого микрофона» на ТНТ и участник шоу от StandUp club
За 1000 рублей можно сходить на комедию от Светланы Рожковой (12+). Постоянная участница комедийных передач и артистка выступит в ДК «Приморский» 9 марта. Виктория Складчикова (18+), которая сейчас очень популярна, выступит в Новосибирске в «Локомотив-Арене» 10 марта и в Доме ученых СО РАН 12 марта. Чтобы послушать истории о жизни от стендап-комика, придется заплатить от 1800 рублей.
Участник многих комедийных шоу Валера Артюхов (18+) выйдет на сцену «Большой собаки» с сольной программой. Билеты на концерт 17 марта стоят от 900 рублей.
Одна из участниц Comedy Woman на ТНТ, Надежда Ангарская (18+), приедет в бар «Сплетни» со своим большим сольным концертом 29 марта. Билеты на комедийное шоу стоят от 1300 рублей.
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6
Кутеж и шоу
В выходной, 9 марта, в ДКЖ запланирована музыкальная шоу-комедия «Хулиганы» (16+). Артисты Павел Деревянко и Борис Андрианов за билеты от 1100 рублей исполнят программу, в основе которой — рассказы Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи.
Посетить Retro Рarty (18+) в Театре эстрады и кабаре можно будет 9 марта. Проход стоит 1200 рублей. В ледовом дворце «Сибирь» 16 марта пройдет «Дискач 90-х» (12+). Как объясняют организаторы, это туровый фестиваль, участники которого — только оригинальные артисты. В Новосибирск могут приехать «Отпетые Мошенники», «На-На», Faktor 2 и другие. Билеты стоят от 1500 рублей.
Шоу с танцами «Дамские угодники» (18+) пройдет в ДКЖ 17 марта. На выступление профессиональных танцоров и актеров билеты стоят от 1500 рублей.
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7
Шансон
Тамара Кутидзе (12+) выйдет на сцену «Евразии» 6 марта. Билеты на шансон-исполнительницу стоят от 700 рублей.
В праздник, 8 марта, в «Подземке» выступит шансонье Денис Мафик (18+). Билеты стоят от 1500 рублей. Музыкант исполнит свои хиты «Джульетта и вор», «Мерседес», «Красивая», «Тигренок» и другие.
За 3000 рублей можно сходить на исполнителя шансона Виктора Королёва (6+). Послушать хиты «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня» и другие можно в ДКЖ 10 марта.
В клубе «Отдых» 11 марта выступит Алексей Петрухин (16+). Билеты на шансонье, который исполнил «Пластиночку» и «Веронику Перепелкину», стоят от 1200 рублей. Лирический баритон шансона Алексей Брянцев (12+) выйдет на сцену ККК Маяковского 11 марта. Билеты на музыканта, который объединил шансон и эстраду, стоят от 2000 рублей.
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8
Выставки и лекции
С 29 февраля по 24 марта в ЦК19 можно увидеть краеведческую выставку «Рай на земле» (12+), которая объединила более 50 разножанровых работ 10 современных художников. Посмотреть на представление людей искусства о Новосибирске можно за 150 рублей.
Послушать про то, как панельные дома влияют на психику, предлагают в «Красном факеле» на лекции «По классике» с психологом Анной Лепихиной (12+). Вход бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться. Лекция связана с героиней одного из новых спектаклей театра «Леди Макбет Мценского уезда» Катериной Измайловой.
В Художественном музее Новосибирска 15 марта открывается выставка «Ульгер: сказки и грезы» (6+). В экспозиции представят коллекцию авторских кукол семьи бурятских художников и мастеров Намдаковых. Билеты от 400 рублей.
О национальных особенностях расскажут в выставке «Армянские мотивы в Сибири» (0+), которая откроется 6 марта. Вход стоит от 350 рублей. В экспозицию вошли работы тридцати семи мастеров, представляющих разные поколения.
К концу месяца в Художественном музее в рамках
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