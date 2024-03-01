Газманов, Шура, премьеры и искусство: как незабываемо провести март в Новосибирске — большая афиша

Хип-хоп- и рэп-исполнители Midix (18+) появятся в «Синим инее» 10 марта. Билеты на дуэт стоят от 1400 рублей. В «Уздечке» 10 марта сыграет концерт гитарист-инструменталист Сергей Маврин (18+). Билеты на соавтора таких хитов, как «Я свободен», «Герой асфальта», «Дай руку мне», стоят от 1400 рублей.



Местная исполнительница Екатерина Привалова (18+) выступит в «Подземке» 12 марта — билеты на входе стоят от 1000 рублей. Девушка будет исполнять известные каверы и свои авторские песни. На сцену в «Максимилианс» 13 марта выйдет певица Линда (18+). Послушать трип-рок можно за 1200 рублей и выше.

В «Подземке» за билет от 1500 рублей можно сходить на молодого рэпера Lil Krystalll (16+), который поехал в тур со своим новым альбомом Kristina. Концерт пройдет 14 марта. В этот же день, 14 марта, в ДКЖ будет выступать Маргарита Суханкина (12+) с хитами группы «Мираж»: «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Звезды нас ждут». Также обещают и новые песни. Билет стоит от 1800 рублей.

От 1600 до 3000 рублей стоят билеты во Дворец культуры железнодорожников на «Хип-хоп-классику» (6+). Проект, который впервые приезжает в Новосибирск, исполняет каверы на рэп-хиты. Послушать песни «Касты», Dr. Dre, Децла, Drake, Михея, 2Pac, Ю.Г., Snoop Dogg можно 15 марта.

Вуду-панк от группы 2rbina 2rista (16+) можно послушать в «Подземке» 16 марта. Билеты стоят от 1600 рублей. Туда же 17 марта приедет инди-исполнитель Юг 404 (12+) из Белоруссии. Билеты стоят от 1000 рублей.

Рэпер из «Антихайпа» Слава КПСС (12+) выступит в «Подземке» 17 марта. Новый тур хип-хоп-исполнителя называется «Уйти до зашквара тур: потная катка». Исполнители хитов «Зари», «X.O.», «Прощание», «Балкон», «Черная любовь», «Как не любить» и другие выступят в «Локомотив-Арене» 17 марта. Билеты на Elman, Andro, Mona и Toni (12+) стоят от 1900 рублей.



Группа «Кипелов» (12+) едет в юбилейный тур «XX лет группе» и выступит в «Локомотив-Арене» 18 марта. Билеты на классиков рока стоят от 3500 рублей.

Рок-группа «Аффинаж» (16+) собирается выступить в «Подземке» 19 марта. Музыканты презентуют свой новый альбом «ООО» и исполнят старые хиты. Билеты стоят от 1600 рублей. В Доме ученых СО РАН 19 марта выступит Алессандро Сафина (12+). Билеты на итальянского оперного певца, который выступает в эстрадном жанре, стоят от 4000 рублей.

В ДКЖ 20 марта выступит рок-группа «Сурганова и Оркестр» (6+). Билеты от 1800 рублей позволят послушать группу, которой исполнилось 20 лет.

Билеты на Тосю Чайкину (16+) стоят от 1300 рублей. Автор нашумевшего хита «Стрелы» выступит в «Подземке» 21 марта. За 400 рублей и больше можно сходить на Ольгу Чикину (12+) в «Бродячую собаку». Выступать певица, которая поет в жанрах рок, блюз и романс, будет 21 марта.

Московская хип-хоп-группа 25/17 (16+) выйдет на сцену «Подземки» 22 марта. Билеты на рэперов на время подготовки материала остались только за 5500 рублей. Дуэт 5opka x MellSher (12+) выступит в «Подземке» 22 марта. Билеты на хип-хоп-исполнителей стоят от 1200 рублей.

В баре «Руки Вверх!» 22 марта ностальгическую атмосферу обещает группа «Фактор 2» (18+). За билет от 1000 рублей можно услышать хиты «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс» и другие. За 1500 рублей можно сходить на группу «Полматери» (12+). Молодежная образовательная рок-группировка собирается выступить 24 марта в «Подземке».

В «Подземке» 26 марта на сцену выйдет хип-хоп-исполнитель Obladaet (16+). Билеты на рэпера стоят от 1900 рублей. В этот же день в ДКЖ Владимир Захаров и группа «Рок-острова» (12+) дадут большой концерт. Услышать знаменитую «Ничего не говори» и другие песни можно за 1800 рублей и больше.