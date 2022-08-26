На месте
80-летней школы в Дзержинском районе построят новую — на нее готовы потратить больше миллиарда
Сейчас власти ищут подрядчика
«Управление капитального строительства» Новосибирска объявило аукцион на строительство нового здания школы на улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе. За работы готовы заплатить 1,38 миллиарда рублей.
Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет выполнить подготовительные и земляные работы, обустроить фундамент и кровлю, установить несущие конструкции. Также он выполнит внутреннюю отделку, установку инженерных систем и другие виды работ.
Средства на строительство выделят из бюджета города. Начало работ назначено на сентябрь 2022 года, окончание — на декабрь 2024 года. По данным муниципального портала Новосибирска, школа будет рассчитана на 825 человек.
Школа