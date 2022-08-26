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На месте 80-летней школы в Дзержинском районе построят новую — на нее готовы потратить больше миллиарда

Сейчас власти ищут подрядчика

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Старое здание открыли в 1939 году

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«Управление капитального строительства» Новосибирска объявило аукцион на строительство нового здания школы на улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе. За работы готовы заплатить 1,38 миллиарда рублей.

Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет выполнить подготовительные и земляные работы, обустроить фундамент и кровлю, установить несущие конструкции. Также он выполнит внутреннюю отделку, установку инженерных систем и другие виды работ.

Средства на строительство выделят из бюджета города. Начало работ назначено на сентябрь 2022 года, окончание — на декабрь 2024 года. По данным муниципального портала Новосибирска, школа будет рассчитана на 825 человек.

Школа № 57 начала работать в 1939 году, ее открыли при заводе имени В. П. Чкалова. Там занимались около 500 учеников. В 2018 году мэр Анатолий Локоть принял решение о закрытии учреждения, так как оно было в аварийном состоянии. Снос старого здания начался в июне 2022 года. Это попало на видео.

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ГосзакупкиСтроительствоШкола
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