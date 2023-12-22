«Над ним, вероятно, издевались»: одноглазого рыжего кота Пирата спасли в Новосибирске

В Новосибирске спасли кота с одним глазом. Как рассказали в НРОО «База Реабилитации Животных», животное поступило из Черепаново еще на прошлой неделе. У кота есть проблемы с глазом, животне назвали Пиратом.
— Мы не смогли отказать в восстановлении коту, про которого в клинике от врачей услышали: «Над ним, вероятно, издевались». И всё сошлось — его хотели лишить глаза, он каким-то чудом выжил, дождался помощи и теперь вопреки всему жив. Чтобы вы понимали, насколько Пират натерпелся боли — простой пример: когда ставим ему укол, от которого остальные пациенты скулят, Пират стойко терпит, — рассказали волонтеры в группе «НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово» во «ВКонтакте».
Кот, по словам зоозащитников, терпит все обработки глаза и ни разу возмущенно не мяукнул. Помимо очевидных проблем с глазом, у кота обнаружили кальцинирующую инфекцию и лейкоз. Эти болезни не убьют животное, но ему необходима поддерживающая терапия. Сейчас Пират находится в Кольцово и привыкает жить с одним глазом.
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