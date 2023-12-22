«Над ним, вероятно, издевались»: одноглазого рыжего кота Пирата спасли в Новосибирске

— Мы не смогли отказать в восстановлении коту, про которого в клинике от врачей услышали: «Над ним, вероятно, издевались». И всё сошлось — его хотели лишить глаза, он каким-то чудом выжил, дождался помощи и теперь вопреки всему жив. Чтобы вы понимали, насколько Пират натерпелся боли — простой пример: когда ставим ему укол, от которого остальные пациенты скулят, Пират стойко терпит, — рассказали волонтеры в группе «НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово» во «ВКонтакте».