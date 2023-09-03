«Осталось только швы снять»: новосибирцы спасли и вылечили кошку, которую бросили в костер живодёры

Спасенная из рук подростков-живодеров кошка по кличке Ночка успешно перенесла три операции. Сейчас здоровью животного ничего не угрожает, самое страшное позади, рассказала НГС волонтер Елена, которая занималась сбором средств на лечение.
— Ночка перенесла три операции, осталось только швы снять. После публикаций в СМИ новосибирцы активно жертвовали деньги на ее лечение, мы собрали больше, чем требовалось. Расходы составили чуть больше ста тысяч рублей, а собрали мы более двух сотен тысяч. Остаток пойдет на помощь другим животных в новосибирских приютах, мы ведем подробный отчет в группе «ВКонтакте», — рассказала Елена.
Напомним, кошку к волонтерам принес сторож краснообских дач, именно он не дал ей погибнуть от рук живодеров.
— По рассказу сторожа, молодые парни, с ними была девушка, кидали кошку в костер несколько раз. Он издалека слышал визг, направился туда: пригрозил этой компании, в этот момент кошка вырвалась и убежала в темноту: она горела, шерсть дымилась. Мужчина тогда подумал, что животное — не жилец, — ранее рассказала НГС Елена.
Ранее в Новосибирске спасли летучую мышь — животное вылетело к людям с чердака. Его назвали Граф Дракула.