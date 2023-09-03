«Осталось только швы снять»: новосибирцы спасли и вылечили кошку, которую бросили в костер живодёры

— Ночка перенесла три операции, осталось только швы снять. После публикаций в СМИ новосибирцы активно жертвовали деньги на ее лечение, мы собрали больше, чем требовалось. Расходы составили чуть больше ста тысяч рублей, а собрали мы более двух сотен тысяч. Остаток пойдет на помощь другим животных в новосибирских приютах, мы ведем подробный отчет в группе «ВКонтакте», — рассказала Елена.

