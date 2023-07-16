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«Кожу стянуло — глаза не закрываются»: полиция ищет краснообских подростков, жаривших кошку на костре

Животное выжило, но сильно обгорело

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Чтобы спасти зрение, кошке проведена операция

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МВД Новосибирской области устанавливает личности подростков, которые пытались заживо сжечь черную кошку на дачах в Краснообске.

— По факту выявленной публикации в сети Интернет о жестоком обращении с животным в районе поселка Краснообска Новосибирской области полицейскими проводится проверка, устанавливаются личности подростков и все обстоятельства, — сообщили в областном главке полиции 16 июля.

Волонтер краснообского приюта Елена рассказала НГС, что кошку к ним принес сторож местных дач, именно он не дал ей погибнуть от рук живодеров.

— По рассказу сторожа, молодые парни, с ними была девушка, кидали кошку в костер несколько раз. Он издалека слышал визг, направился туда: пригрозил этой компании, в этот момент кошка вырвалась и убежала в темноту: она горела, шерсть дымилась. Мужчина тогда подумал, что животное — не жилец, — рассказала Елена.

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Эти кадры сняты незадолго до хирургической операции

Видео: Елена

Спустя почти неделю кошка сама пришла к сторожу. По всему ее телу рубцы, но особенно пострадала голова: обожжены уши и кожа — ее стянуло так, что глаза перестали закрываться, говорит волонтер.

— Кошку нужно было срочно оперировать, чтобы она не потеряла зрение. Мы хотели провести трехэтапную операцию, но из-за отека хирургу это не удалось, предстоит еще третий этап. Мы ведем сбор средств, это всё стоит 25 000 рублей, — добавила Елена.

В Новосибирске 16 июля спасатели МАСС вызволили из плена кошку, которая застряла между стен в ванной комнате. Для того чтобы достать животное, спасателям пришлось частично разобрать перегородку.

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