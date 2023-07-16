«Кожу стянуло — глаза не закрываются»: полиция ищет краснообских подростков, жаривших кошку на костре

— По рассказу сторожа, молодые парни, с ними была девушка, кидали кошку в костер несколько раз. Он издалека слышал визг, направился туда: пригрозил этой компании, в этот момент кошка вырвалась и убежала в темноту: она горела, шерсть дымилась. Мужчина тогда подумал, что животное — не жилец, — рассказала Елена.