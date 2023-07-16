«Кожу стянуло — глаза не закрываются»: полиция ищет краснообских подростков, жаривших кошку на костре

МВД Новосибирской области устанавливает личности подростков, которые пытались заживо сжечь черную кошку на дачах в Краснообске.
— По факту выявленной публикации в сети Интернет о жестоком обращении с животным в районе поселка Краснообска Новосибирской области полицейскими проводится проверка, устанавливаются личности подростков и все обстоятельства, — сообщили в областном главке полиции 16 июля.
Волонтер краснообского приюта Елена рассказала НГС, что кошку к ним принес сторож местных дач, именно он не дал ей погибнуть от рук живодеров.
— По рассказу сторожа, молодые парни, с ними была девушка, кидали кошку в костер несколько раз. Он издалека слышал визг, направился туда: пригрозил этой компании, в этот момент кошка вырвалась и убежала в темноту: она горела, шерсть дымилась. Мужчина тогда подумал, что животное — не жилец, — рассказала Елена.
Спустя почти неделю кошка сама пришла к сторожу. По всему ее телу рубцы, но особенно пострадала голова: обожжены уши и кожа — ее стянуло так, что глаза перестали закрываться, говорит волонтер.
— Кошку нужно было срочно оперировать, чтобы она не потеряла зрение. Мы хотели провести трехэтапную операцию, но из-за отека хирургу это не удалось, предстоит еще третий этап. Мы ведем сбор средств, это всё стоит
В Новосибирске 16 июля спасатели МАСС вызволили из плена кошку, которая застряла между стен в ванной комнате. Для того чтобы достать животное, спасателям пришлось частично разобрать перегородку.