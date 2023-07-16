В Новосибирске спасатели вызволили из плена кошку, которая застряла в трубах, — для этого им пришлось разбирать стену

В Новосибирске 16 июля спасатели МАСС вызволили из плена кошку, которая застряла между стен в ванной комнате. Для того чтобы достать животное, спасателям пришлось частично разобрать перегородку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале службы.
Как отметили в МАСС, инцидент произошел в квартире на улице Ильича. Кошка застряла между труб внутренней разводки. Попытки хозяина освободить свою любимцу самостоятельно не увенчались успехом.
— Прибывшие на место спасатели оценили обстановку и увидели только один и верный вариант спасения кошки — это прибегнуть к частичному демонтажу стены ванной комнаты. Хозяин согласился на любые условия, и спасатели приступили к работам, — пояснили в службе.
Работы заняли 40 минут, так как спасатели старались не только не навредить кошке, но и не повредить трубы. В итоге животное было спасено и передано хозяину.
Ранее в Новосибирске спасатели МАСС достали из колодца кота. Животное провалилось в колодец в микрорайоне Горском и не могло выбраться без посторонней помощи.