«Неделю сидел на крыльце школы»: кота с ожогом на всю спину спасли в Новосибирске — ему пришлось сделать операцию

За пару недель кот стал выглядеть совсем по-другому Источник: НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово / «ВКонтакте»











В Новосибирске с улицы спасли кота с ожогом на всю спину. Он неделю провел на крыльце школы и просил о помощи. Кота назвали Март.

Как рассказали волонтеры из НРОО «База Реабилитации Животных» в Кольцово, некоторые подкармливали кота.

— Чудом котик не замерз. Когда дался в руки учителю русского языка, стало понятно, коту нужны не просто тепло и пища, но и помощь специалиста. В тот день мы проводили операции на «Базе». Откликнулись на тревожный звонок, и через пару часов кот сидел у нас, ожидая осмотра, — написали у себя в группе во «ВКонтакте» сотрудники «Базы».

Когда ветеринар открыла переноску, то была в шоке, вспоминают волонтеры. У Марта оказался ожог на всю спину. И был ли он химический или термический — определить волонтеры не смогли. Но было ясно, что сам себе кот таких увечий нанести не мог.

— Хирург снял уже некротизированные участки тканей, наложил швы, закрыв голую спинку. Долгий и кропотливый труд, но само по себе точно бы не срослось. Теперь будет медленно заживать и восстанавливаться, — отметили волонтеры.

В первое время кот не верил, что еду у него не будут отбирать, что можно спать в тепле и никто не навредит. Спустя пару недель Март выглядит совсем по-другому. Он один из самых ласковых и нежных котов «Базы», и сейчас коту ищут хозяев.