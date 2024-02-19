Сбитый пес провел несколько дней без помощи в Новосибирске — у него были сломаны две лапы

Жители Новосибирска собрали деньги на операцию. Зоозащитники планируют перевести Сбитого из ветклиники на передержку с медицинским уходом.

Две недели назад, 5 февраля, в Новосибирске спасатели доставали щенка, застрявшего за батареей в квартире.