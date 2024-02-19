Сбитый пес провел несколько дней без помощи в Новосибирске — у него были сломаны две лапы

В Новосибирске пес после ДТП несколько дней провел без медицинской помощи. У собаки были сломаны обе передние лапы.
Как рассказали в группе «ГБР_ZOO_НСК» во «Вконтакте», волонтерам написали несколько человек с просьбой помочь. С 12 по 15 февраля пес находился в одной из ветклиник города, где ему ставили антибиотики и обезболивали.
— Даже известен тот, кто сбил собаку, но дядя не хочет нести ответственность и оплачивать операцию бедолаге! Это — ненормально, что пёс лежит без хирургической помощи. Лапы опухшие. Время идёт. Честно? Ждали, что кто-то, может из других групп помощи, обратит внимание на страдающего по вине человека пса. Не случилось, — написали волонтеры «ГБР_ZOO_НСК».
Пса зоозащитники называют Сбитый. Уже на следующий день, 16 февраля, пострадавшему животному сделали операцию. Пес показал себя как дружелюбный и добрый, он спокойно переносил все манипуляции. Как оказалось правая лапа Сбитого в мелких осколках, кости раздроблены, а левая сломана в нескольких местах.
Жители Новосибирска собрали деньги на операцию. Зоозащитники планируют перевести Сбитого из ветклиники на передержку с медицинским уходом.
Две недели назад, 5 февраля, в Новосибирске спасатели доставали щенка, застрявшего за батареей в квартире.