Белый щенок застрял в чугунной батарее: прелестное фото спасенной собаки от новосибирской МАСС

5 февраля в Новосибирске спасатели доставали щенка, застрявшего за батареей в квартире.
Инцидент произошел в доме на улице Приисковой, сообщает МАСС на своей странице во «ВКонтакте». Сигнал о случившемся поступил в службу рано утром. После того, как щенок был вытащен из-за чугунной батареи, его передали 29-летней хозяйке. Как именно животное могло застрять, не уточняется.
На фото в публикации видно, что шерсть щенка — молочного цвета. У него крошечные уши и розовый живот.
Прошлым летом в Новосибирске спасатели вытащили из колодца бродячую собаку. Инцидент произошел на Бердском шоссе. Также ранее новосибирцы спасли и вылечили кошку, которую бросили в костер живодеры.