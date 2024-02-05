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Белый щенок застрял в чугунной батарее: прелестное фото спасенной собаки от новосибирской МАСС

Хозяйке пришлось вызывать спасателей

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Спасательная операция проходила ближе к утру

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5 февраля в Новосибирске спасатели доставали щенка, застрявшего за батареей в квартире.

Инцидент произошел в доме на улице Приисковой, сообщает МАСС на своей странице во «ВКонтакте». Сигнал о случившемся поступил в службу рано утром. После того, как щенок был вытащен из-за чугунной батареи, его передали 29-летней хозяйке. Как именно животное могло застрять, не уточняется.

На фото в публикации видно, что шерсть щенка — молочного цвета. У него крошечные уши и розовый живот.

Прошлым летом в Новосибирске спасатели вытащили из колодца бродячую собаку. Инцидент произошел на Бердском шоссе. Также ранее новосибирцы спасли и вылечили кошку, которую бросили в костер живодеры.

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НовосибирскМАСССпасение собакиЖивотныеСпасатели
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