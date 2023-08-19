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Искали повреждение кабеля, а нашли пса: спасатели вытащили из колодца бродячую собаку в Новосибирске

Инцидент произошел на Бердском шоссе

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Пес перегрыз кабель одного из провайдеров

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19 августа сотрудники МАСС спасли бродячую собаку, которая застряла в открытом колодце у дороги на Бердском шоссе в Новосибирске.

— Собаку скорее всего никто бы не обнаружил, так как местность не пешеходная, если бы она не перегрызла кабель одного провайдера, тем самым создав сбой в работе. Сотрудники провайдера в поиске разрыва кабеля наткнулись на собаку, которая сидела в колодце с перегрызанным кабелем, — пояснили спасатели.

Спасение собаки прошло благополучно, она не пострадала. Колодец огородили сигнальной лентой, а информацию передали в контролирующие органы.

Ранее в Новосибирске спасатели достали кота из колодца. Животное провалилось в колодец в микрорайоне Горский и не могло выбраться без посторонней помощи.

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