Искали повреждение кабеля, а нашли пса: спасатели вытащили из колодца бродячую собаку в Новосибирске

19 августа сотрудники МАСС спасли бродячую собаку, которая застряла в открытом колодце у дороги на Бердском шоссе в Новосибирске.
— Собаку скорее всего никто бы не обнаружил, так как местность не пешеходная, если бы она не перегрызла кабель одного провайдера, тем самым создав сбой в работе. Сотрудники провайдера в поиске разрыва кабеля наткнулись на собаку, которая сидела в колодце с перегрызанным кабелем, — пояснили спасатели.
Спасение собаки прошло благополучно, она не пострадала. Колодец огородили сигнальной лентой, а информацию передали в контролирующие органы.
Ранее в Новосибирске спасатели достали кота из колодца. Животное провалилось в колодец в микрорайоне Горский и не могло выбраться без посторонней помощи.