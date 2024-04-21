Вся крыша в огне: в центре Новосибирска загорелось жилое здание — его пытались потушить всю ночь

В центре Новосибирска ночью загорелось здание по адресу Советская, 52/2. Огонь охватил крышу жилой многоэтажки. Как рассказали на сайте МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 00:50 21 апреля.
По данным МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел утеплитель. Огонь распространился на фасад и кровлю здания.
— В 06:40 пожар локализован. 07:01 ликвидация открытого горения. До прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек. Звеном ГДЗС спасен 1 человек, — добавили в МЧС по Новосибирской области.
Пострадавших в пожаре нет. На месте работают 121 человек и 32 единицы техники. Из них от МЧС 85 человек и 22 единицы техники.
Вечером 17 апреля на левом берегу Новосибирска произошел пожар. В городе загорелся частный дом.