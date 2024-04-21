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В центре Новосибирска загорелась крыша высотки

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Происшествия Вся крыша в огне: в центре Новосибирска загорелось жилое здание — его пытались потушить всю ночь

Вся крыша в огне: в центре Новосибирска загорелось жилое здание — его пытались потушить всю ночь

По данным спасателей, в доме загорелся утеплитель, а потом огонь перешел на фасад

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Пожар начался в ночь с субботы на воскресенье

В центре Новосибирска ночью загорелось здание по адресу Советская, 52/2. Огонь охватил крышу жилой многоэтажки. Как рассказали на сайте МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 00:50 21 апреля.

По данным МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел утеплитель. Огонь распространился на фасад и кровлю здания.

На происшествии работали больше 100 человек

— В 06:40 пожар локализован. 07:01 ликвидация открытого горения. До прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек. Звеном ГДЗС спасен 1 человек, — добавили в МЧС по Новосибирской области.

Открытое горение было ликвидировано только в 7 утра

Пострадавших в пожаре нет. На месте работают 121 человек и 32 единицы техники. Из них от МЧС 85 человек и 22 единицы техники.

Если вам известны подробности пожара, то свяжитесь с нами
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Вечером 17 апреля на левом берегу Новосибирска произошел пожар. В городе загорелся частный дом.

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Пожар МЧС Новосибирск Центр города
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