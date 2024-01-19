Новосибирцев перепугали сообщения о терактах в двух школах — фейковые угрозы рассылают по всей стране

Новосибирцев перепугали сообщения в Telegram с фейковыми угрозами нападения на городские школы №14 и №15. Жителей приглашают в анонимный канал, владелец которой выкладывает пугающие посты.
В канале пользователи могли увидеть фотографий обеих школ, автомата и самодельного взрывного устройства. В подписях к ним неизвестный сообщает, что требует «ответить за грехи».
Компетентный источник НГС в правоохранительных органах заявил, что такая акция устрашения запущена во многих российских регионах.
— Это специально запущенная злоумышленниками акция по всей стране. Страницы детей взламывают и запускают такой фейк. Нервничать и паниковать не стоит, — сообщил источник НГС.
НГС также обратился за комментарием в ГУ МВД Новосибирской области.
В школе №14 об этой рассылке знают.
— Наши ученики из-за коммунальной аварии сегодня учатся дистанционно. Да и сотрудники уже почти все разошлись. По поводу рассылки мы в курсе, охрана предупреждена, мы сообщили куда следует, — сказала НГС и.о. директора школы №14 Ирина Фомина.
Дозвониться до школы №15 на момент публикации не удалось. Ранее мэрия сообщала о том, что учреждение также перешло на дистанционку из-за коммунальной аварии.
На этой неделе наши коллеги из самарского 63.RU также рассказывали о рассылка, в которых содержались угрозы терактов в школах.
Ранее мы вспомнили все последние случаи нападения на детей в учебных заведениях. Все минувшие за 9 лет подростки и студенты 14 раз атаковали школы, техникумы и институты.