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Новосибирцев перепугали сообщения о терактах в двух школах — фейковые угрозы рассылают по всей стране

Неизвестный заявил о предстоящей атаке на школы №14 и №15

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Подобная рассылка происходит и других регионах России

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Новосибирцев перепугали сообщения в Telegram с фейковыми угрозами нападения на городские школы №14 и №15. Жителей приглашают в анонимный канал, владелец которой выкладывает пугающие посты.

В канале пользователи могли увидеть фотографий обеих школ, автомата и самодельного взрывного устройства. В подписях к ним неизвестный сообщает, что требует «ответить за грехи».

Компетентный источник НГС в правоохранительных органах заявил, что такая акция устрашения запущена во многих российских регионах.

— Это специально запущенная злоумышленниками акция по всей стране. Страницы детей взламывают и запускают такой фейк. Нервничать и паниковать не стоит, — сообщил источник НГС.

НГС также обратился за комментарием в ГУ МВД Новосибирской области.

В школе №14 об этой рассылке знают.

— Наши ученики из-за коммунальной аварии сегодня учатся дистанционно. Да и сотрудники уже почти все разошлись. По поводу рассылки мы в курсе, охрана предупреждена, мы сообщили куда следует, — сказала НГС и.о. директора школы №14 Ирина Фомина.

Дозвониться до школы №15 на момент публикации не удалось. Ранее мэрия сообщала о том, что учреждение также перешло на дистанционку из-за коммунальной аварии.

На этой неделе наши коллеги из самарского 63.RU также рассказывали о рассылка, в которых содержались угрозы терактов в школах.

Ранее мы вспомнили все последние случаи нападения на детей в учебных заведениях. Все минувшие за 9 лет подростки и студенты 14 раз атаковали школы, техникумы и институты.

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