Новосибирцев перепугали сообщения о терактах в двух школах — фейковые угрозы рассылают по всей стране

Дозвониться до школы №15 на момент публикации не удалось. Ранее мэрия сообщала о том, что учреждение также перешло на дистанционку из-за коммунальной аварии.



На этой неделе наши коллеги из самарского 63.RU также рассказывали о рассылка, в которых содержались угрозы терактов в школах.