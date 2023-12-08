Ижевск, Казань, Пермь, а теперь и Брянск. 14 раз за 9 лет подростки и студенты устраивали массовую стрельбу в школах и вузах

Утром в четверг, 7 декабря, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница устроила стрельбу. Она пронесла с собой оружие отца и открыла огонь по однокашникам во время урока биологии. В результате пострадали пять человек, двое погибли — среди них сама стрелявшая, которая покончила с собой.
Последний раз стрельба в школе произошла в 2022 году в Ижевске. А первый такой случай был в 2014 году в Москве. Всего за 9 лет в России произошло 14 таких трагедий. В этом материале мы вспоминаем все последние случаи нападений в учебных заведениях.
Москва, 2014 год
Первый случай стрельбы в российской школе произошел в 2014 году в Москве. 3 февраля в школе
Силовики начали переговоры, в них участвовал и отец Гордеева. В итоге подросток сдался и отпустил заложников, его задержали. В марте 2015 года 10-классника направили на принудительное психиатрическое лечение.
Сергей Гордеев был вооружен карабином и винтовкой. На момент трагедии ему было 15 лет. Подросток учился на «отлично», побеждал в олимпиадах и даже претендовал на окончание школы с золотой медалью, однако друзей у него почти не было. Известно, что его отец работал в силовых структурах и обучал сына стрельбе из огнестрельного оружия.
Случившееся стало первым в России известным случаем школьной стрельбы, во время которого погибли люди. Происшествие вызвало широкий резонанс в обществе, после него власти бурно обсуждали возможность ужесточения систем безопасности в учебных заведениях, а также начали говорить о том, что фильмы, телепередачи и видеоигры со сценами насилия плохо влияют на молодежь.
Ивантеевка, 2017 год
5 сентября 2017 года 9-классник Михаил Пивнев пришел в Образовательный центр № 1 с пневматической винтовкой и самодельными взрывными устройствами в рюкзаке. Он опоздал на третий урок, вошел в кабинет в верхней одежде. Учительница информатики сделала ему замечание, на что подросток ударил ее по голове секачом и выстрелил в лицо.
Запаниковав, находящиеся в классе дети убежали в лаборантскую и выпрыгнули из окон второго этажа. Школьники рассказали, что у Пивнева были сложные отношения с одноклассниками и преподавателями, а за три года до трагедии у него случился серьезный конфликт с учительницей информатики Любовью Калмыковой. С тех пор он вынашивал план мести.
В результате пострадали 4 человека. Педагог была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и прооперирована. Пивнева задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что 9-классник был вменяем. Его приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Пивнев не скрывал, что интересуется оружием: в своих соцсетях он публиковал фотографии и характеристики пистолетов и автоматов. Еще парень делал самодельные петарды и гранаты и показывал их друзьям, однако на странные увлечения внимания никто не обращал.
Юноша проявлял интерес к теме массовых убийств в учебных заведениях. В «ВКонтакте» он был зарегистрирован под именем Mike Klebold. В 1999 году в США двое преступников атаковали старшую школу «Колумбайн», имя одного из них — Дилан Клиболд.
Пермь, 2018 год
В 2018 году 15-летний ученик школы
Испуганные школьники убежали в торговый центр поблизости. Оттуда они вызвали сотрудников ЧОП «Цербер». После случившегося преступники попытались убить друг друга, но ранили несерьезно. Меру пресечения им выбирали прямо в больнице. В палату пришли судья, адвокаты и гособвинители. Подростков заключили под стражу и назначили психиатрические экспертизы в Москве.
Биджакова приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Его сообщника Александра Буслидзе сначала признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, но впоследствии приговорили к 7 годам колонии.
Всего 15 января от рук подростков пострадали 15 человек.
Улан-Удэ, 2018 год
Утром 19 января 2018 года в школе
Ранения получили 7 человек, включая самого преступника — он ранил себя в грудь ножом и выпрыгнул в окно. Ученица школы Александра Борцова получила удар топором в голову и на несколько дней впала в кому. Другой школьнице Бичивин отрубил пальцы.
Бичивин рос в благополучной семье, увлекался компьютерными играми и военной тематикой. За день до нападения он написал нескольким одноклассникам:
— Не приходи завтра в школу — будет мясо.
Причины, по которым подросток совершил преступление, разнятся. Есть версия, что Бичивин состоял в закрытой группе в социальной сети, где призывали к насилию. Некоторые утверждают, что парень хотел отомстить учительнице по русскому языку за плохие отметки.
Позже СК задержал двух сообщников Бичивина: 14-летнего Александра Рогальского и 15-летнего Илью Седова. По данным следствия, они помогали преступнику подготовиться к нападению. Их осудили на 4 и 6 лет лишения свободы. Самого нападавшего признали невменяемым направили на принудительное лечение.
Стерлитамак, 2018 год
Спустя чуть больше 3 месяцев очередное нападение в школе произошло в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). 18 апреля 17-летний Артем Тагиров напал на учительницу информатики и одноклассниц с канцелярским ножом. Одну девочку он полоснул по предплечью, другую ударил в грудную клетку. 29-летняя преподавательница попыталась успокоить подростка, но получила несколько ранений.
Затем Тагиров разлил в кабинете бензин, поджег и попытался покончить с собой, но выжил. Его признали невменяемым и направили на принудительное лечение.
Всего в школе №1 пострадали 4 человека, включая нападавшего. Артем Тагиров учился в коррекционном классе из-за задержки психического развития и проблем со слухом. Ему приходилось носить слуховой аппарат, который часто становился объектом насмешек.
Барабинск, 2018 год
16-летний первокурсник Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина Илья Иванистов открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья, ранил одного из них и покончил с собой. Это произошло 10 мая 2018 года в Барабинске.
Иванистов пронес ружье в учебное заведение в рюкзаке в разобранном виде и собрал его в туалете. Войдя в свой класс, он крикнул: «Хайль Гитлер! Я вас всех ненавижу. Вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами» и наугад выстрелил в одногруппников. Трое студентов выпрыгнули из окна, двое из них получили переломы ног.
Подросток часто ездил на охоту вместе с отцом. На его странице Вконтакте были фотографии со свастикой. После инцидента ее заблокировали за «нарушение правил сайта».
Керчь, 2018 год
Крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы произошло в Керченском политехническом колледже днем 17 октября 2018 года. Погибли 21 человек, пострадали 67 человек.
На студентов и преподавателей напал 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков. Он проник на территорию через забор, зашел в здание через запасной вход и направился на второй этаж. Там он оставил ружье и боеприпасы, спустился на первый этаж и заложил в столовой взрывное устройство. Оно сдетонировало во время перерыва между занятиями.
Вернувшись на второй этаж, Росляков открыл огонь по всем людям в зоне видимости. После кровавой расправы он пошел в библиотеку и покончил с собой.
Дежурная группа охранного предприятия «Альфа», которое осуществляло охрану здания, прибыла к колледжу через 10 минут после ЧП. Здание эвакуировали, более 200 человек разбирали завалы после взрыва и вызволяли пострадавших. В тот день на территории Крыма был введён режим ЧС.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Росляков планировал массовое убийство еще с 2017 года и действовал в одиночку, хотя остаются подозрения, что нападавших было несколько. Некоторые студенты утверждали, что слышали не менее 10 выстрелов.
Вольск, 2019 год
28 мая 2019 года 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в Вольске бросил две бутылки с зажигательной семью и ударил 12-летнюю девочку топором по голове. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.
Утром Даниил Пулькин записал видеообращение, в котором говорил:
— Я в школе. Мне очень страшно, но это надо сделать. Чтобы обо мне не подумали, как бы это не получилось. Надеюсь, Дмитрий выживет, это мой друг. Надеюсь, всё хорошо пройдет. Всем удачи.
Школьник поднялся на второй этаж и зашел в свой класс. Ученики писали промежуточную аттестацию по математике. Он бросил в кабинет два коктейля Молотова, но возгорания не произошло. В коридоре Пулькин увидел 12-летнюю ученицу 6 класса Дарью Козлову и ударил еë топором по голове. Затем бросил оружие и побежал к выходу.
После нападения преступник вновь записал видеообращение, в котором говорил, что очень сожалеет о содеянном и хочет принести глубочайшие извинения.
— Иду из школы. Я не смог. Я ранил одну девочку, даже не знаю её имени. Мне очень страшно, я очень жалею о содеянном. Я не такой. Я не знаю, что на меня нашло. Молотов не загорелся. Я провалился, чертовски, чертовски провалился. Я не смог. Я видел, как они бежали, их лица.
Дарья Козлова была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В результате травмы она перестала видеть одним глазом. Пулькина приговорили к 7 годам лишения свободы.
Благовещенск, 2019 год
14 ноября 2019 года стрельбу открыли в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате погиб один студент, 3 человека пострадали.
Нападение совершил учащийся колледжа Даниил Засорин. Он опоздал на занятия и по просьбе преподавателя вышел из аудитории, затем начал курить прямо в коридоре. Когда ему сделали замечание, Засорин достал из-под верхней одежды ружье и открыл огонь.
В это время местность патрулировали сотрудники ГИБДД. Они увидели выбегающих на улицу студентов и бросились на помощь. Засорин несколько раз выстрелил в правоохранителей, но его удалось заблокировать в одной из аудиторий. Преступник покончил с собой.
По версии УМВД России по Амурской области, причиной трагедии стал конфликт между сверстниками.
Казань, 2021 год
11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Он ворвался в школу с охотничьим ружьем и расстреливал всех, кого видел. В тот день в стенах школы погибли 9 человек: 7 детей и 2 учителя. Еще 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу признали 650 человек.
Напасть на собственную школу Галявиев планировал несколько месяцев. Свою кровавую идею он вынашивал примерно с 1 января по 6 мая прошлого года. За это время он успел купить ружье, самостоятельно собрать бомбу и изготовить взрывчатое вещество.
За 20 минут до кровавой бойни в школе Галявиев создал телеграм-канал с названием «Бог». Туда он опубликовал пост с таким текстом: «Сегодня убью огромное количество бмомусора и сам застрелюсь» (орфография сохранена. — Прим. ред.). Потом Галявиев залил свою квартиру селитрой, поджег ее и отправился в школу убивать. Взрыва дома удалось избежать каким-то чудом — огонь потух сам, не добравшись до газопровода.
От дома до гимназии Галявиев шел около 4 минут с дробовиком на плече. Огонь парень открыл на подходе к лицею: у входа стояла 19-летняя девушка, ей удалось сбежать.
Затем он ворвался в школу и прямо с порога начал стрелять во всех, кого видел. Ад в казанской гимназии длился 10 минут: с 09:24 до 09:34. Стрелок сдался сам, когда на место приехали полиция и ОМОН.
Галявиеву дали пожизненное. Отбывать заключение он будет в соль-илецкой ИК-6, более известной как «Черный дельфин». Хронику тех событий подробно описали в отдельном материале корреспонденты 116.RU.
Пермь, 2021 год
20 сентября 2021 года 18-летний студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел на территорию Пермского университета с ружьем и открыл стрельбу по людям. В результате пострадали 47 человек, 6 из них погибли, 23 человека получили огнестрельные ранения.
Стрелка удалось задержать инспектору ДПС Константину Калинину — его пост находится рядом с университетом, туда прибежали за помощью студенты. Калинин с напарником побежали в университет, напарник стал помогать людям выходить из университета, инспектор пошел в корпус, где в этот момент была слышна стрельба. На первом этаже Калинин увидел вооруженного молодого человека.
— Я видел, как он спускается по лесенкам, — рассказал Константин Калинин. — Я крикнул: «Бросай!» Молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. Я применил огнестрельное оружие.
Полицейский подбежал к упавшему стрелку и отбросил в сторону его оружие, нож и патроны. После этого начал оказывать стрелку первую медицинскую помощь.
После ранения Бекмансуров временно находился на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали левую ногу. Расследованием дела занимались следователи центрального аппарата Следственного комитета России, было возбуждено уголовное дело, результаты которого направили в суд. Его приговорили к пожизненному заключению.
Ижевск, 2022 год
26 сентября 2022 года в школе № 88 в Ижевске мужчина устроил стрельбу. Она началась во время урока: неизвестный в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Погибли 17 человек, среди них — 11 детей. Еще 14 человек пострадали. Сам нападавший покончил с собой.
Преступником оказался выпускник этой школы 34-летний Артем Казанцев. Он проник в школу, убив охранника. У него было два пистолета и большой запас патронов. По данным СКР, он был одет в черную майку с нацистской символикой, на нем была балаклава.
Примерно в 11 часов утра в понедельник в соцсетях стали появляться тревожные сообщения о стрельбе в ижевской школе. Школа №88 находится в самом центре города, на пересечении улиц Пушкинской и Майской, недалеко от Администрации города Ижевска.
Идя по коридорам, мужчина расстреливал всех попавшихся на глаза со словами «Твари, вы где?», заглядывал в замочные скважины дверей. Ученики сооружали баррикады из парт и стульев, прятались за шкафами. Некоторые дети выпрыгивали в окна.
После стрельбы Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Уже после теракта стало известно, что у Казанцева была диагностирована шизофрения. В 2008 году мужчина напал с ножом на женщину и молодого человека, было возбуждено уголовное дело, а психиатрическая экспертиза установила, что Казанцев в момент совершения преступления был невменяем.
Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.
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