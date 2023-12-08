Ижевск, Казань, Пермь, а теперь и Брянск. 14 раз за 9 лет подростки и студенты устраивали массовую стрельбу в школах и вузах

Сергей Гордеев был вооружен карабином и винтовкой. На момент трагедии ему было 15 лет. Подросток учился на «отлично», побеждал в олимпиадах и даже претендовал на окончание школы с золотой медалью, однако друзей у него почти не было. Известно, что его отец работал в силовых структурах и обучал сына стрельбе из огнестрельного оружия.



Случившееся стало первым в России известным случаем школьной стрельбы, во время которого погибли люди. Происшествие вызвало широкий резонанс в обществе, после него власти бурно обсуждали возможность ужесточения систем безопасности в учебных заведениях, а также начали говорить о том, что фильмы, телепередачи и видеоигры со сценами насилия плохо влияют на молодежь.

