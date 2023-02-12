Жители дома в центре Новосибирска жалуются на трупную вонь — тело соседа месяц пролежало в квартире

Местная жительница Татьяна Николаевна в беседе с журналистом НСГ сообщила, что соседи почувствовали сильную вонь еще в середине января. Источник запаха определили сразу — из квартиры мужчины на 3-м этаже. О нём известно, что он инвалид, который из своего жилья практически не выходил, родственников у него не было.

