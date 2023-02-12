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Жители дома в центре Новосибирска жалуются на трупную вонь — тело соседа месяц пролежало в квартире

Коммунальщики говорят, что дезинфекция — дело собственников

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Зловоние источает квартира на 3-м этаже

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Жители дома № 64 по улице Демьяна Бедного пожаловались на сильный трупный запах в подъезде: больше месяца назад в одной из квартир скончался инвалид, его тело вывезли, но вонь продолжает просачиваться сквозь закрытую дверь.

Местная жительница Татьяна Николаевна в беседе с журналистом НСГ сообщила, что соседи почувствовали сильную вонь еще в середине января. Источник запаха определили сразу — из квартиры мужчины на 3-м этаже. О нём известно, что он инвалид, который из своего жилья практически не выходил, родственников у него не было.

— Из его квартиры всегда доносились разные неприятные запахи. Эту вонь мы сначала сравнили с прокисшей капустой какой-то. Когда запах усилился, вызвали полицейских. Приехал молодой парень: походил, поспрашивал, дернул дверь — закрыто, постучал — никто не открывает, ушел. Только 5-го числа (февраля) вывезли труп, — рассказала женщина.

По ее словам, сегодня жители заходят в подъезд, закрывая рот и нос из-за невыносимого запаха. Татьяна Николаевна уверяет, что собственники обращались в управляющую компанию, отдел по защите прав потребителей и даже по номеру 112.

— Везде отсылают. Дозвониться невозможно. Дышать невозможно. В морозы были полностью открыты окна в подъезде. Сейчас постоянно открыты. Стены все холодные, в квартирах холодно, — жалуется собственница.

Дом № 64 на Демьяна Бедного обслуживает управляющая компания «МКС Новосибирск». Диспетчер в беседе с журналистом НГС заявила, что у коммунальщиков нет оснований делать обработку, пока не установлен собственник квартиры.

— Чужая квартира, нам кто разрешит туда зайти?! Нам никто не разрешит. Если даже она будет потом муниципальная, город будет заниматься этим. А кто туда зайдет?! Санкция прокурора будет, зайдут. А без санкции прокурора кто зайдет туда? Это собственность, — отметила диспетчер.

Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД с просьбой прокомментировать ситуацию.

Месяц назад жители дома на Первомайке выяснили, что неизвестный мужчина полмесяца прожил в квартире с мертвым телом их соседа.

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