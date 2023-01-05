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Пенсионер полмесяца прожил с трупом в квартире на Первомайке — соседи до сих пор не могут избавиться от запаха

Сотрудники управляющей компании находятся на каникулах до 9 января

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Дом со зловонной квартирой находится в микрорайоне КСМ

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В квартире дома в Первомайском районе обнаружен труп мужчины. Больше полумесяца вместе с ним прожил местный бродяга, который не собирался выселяться.

Инцидент произошел в доме 1/10 по улице Одоевского. В середине декабря местные жители почувствовали неприятный запах, распространяющийся по вентиляции, но долгое время не могли найти его источник. Жалобы в управляющую компанию результатов не принесли.

— 3 января активисты дома нашли зловонную квартиру буквально «по запаху» во втором подъезде. Постучались, дверь открыл пенсионер и заявил, что у него всё хорошо. На место вызвали полицию, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Андрей.

Внутри правоохранители обнаружили труп хозяина квартиры, лежащий на диване.

— Было обнаружено тело мужчины 1961 г. р. без внешних признаков насильственной смерти. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства, причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В сожителе хозяина квартиры местные жители узнали местного бродягу, который периодически ночует пьяным в подъезде, попрошайничает у торгового центра. Одна из соседок видела, как он заходит в квартиру, когда трупный запах уже стоял в подъезде.

— В настоящее время квартира не опечатана, просто закрыта. Мы добиваемся, чтобы была проведена дезинфекция помещения, потому что невыносимый запах так и стоит. В управляющей компании говорят, что начнут работать только с 9-го числа, — рассказал редакции НГС старший по дому Евгений Романенко.

По его словам, за квартирой числится долг по коммунальным платежам более 200 тысяч рублей, и с доступом в квартиру могут возникнуть определенные проблемы: дочь умершего, которая участвовала в транспортировке тела, вступит в права на наследство не ранее, чем через полгода.

Корреспондент НГС попытался связаться с представителем управляющей компании «КЖЭК "Горский"», которая занимается обслуживанием дома 1/10 по улице Одоевского. По указанным на сайте номерам никто не ответил.

В конце декабря в подъезде одной из многоэтажек в Первомайском районе был обнаружен труп женщины. Скончалась незнакомка, которая часто ночевала в лифтовом холле.

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