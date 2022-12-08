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Тема дняПоезд насмерть сбил 18-летнего парня
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В подъезде многоквартирного дома новосибирцы нашли труп женщины

По словам очевидцев, тело нашли на лестничной клетке

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Сначала жильцы думали, что бездомная просто спит

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8 декабря в подъезде одной из многоэтажек в Первомайском районе был обнаружен труп женщины. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

В 6 часов утра поступило сообщение об обнаружении тела женщины без видимых признаков насильственной смерти. Полицейскими были опрошены жильцы дома для установления личности гражданки. В настоящее время проводится проверка, — пояснили в ведомстве.

Как написали очевидцы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком», тело нашли на лестничной клетке.

— Речь идет о незнакомке, которая ночевала в лифтовом холле. По началу думали, что бездомная просто спит, — написали очевидцы в группе.

Ранее в Северо-Чемском жилмассиве под окнами многоэтажки обнаружили труп мужчины. По словам очевидцев, он выпал из окна.

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