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В Северо-Чемском жилмассиве под окнами многоэтажки обнаружили труп мужчины

По словам очевидцев, мужчина выпал из окна

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На месте ЧП работают полицейские и следователи

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В Новосибирске в Северо-Чемском жилмассиве вечером 27 ноября под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

— Обнаружено тело мужчины, на месте работают полицейские и следователи, — отметили в ведомстве.

Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», тело нашли под окнами многоэтажки на улице Герцена.

— На Северо-Чемском жилмассиве, около 19:00 на улице Герцена нашли труп мужчины, который, предположительно, выпал из окна, — написали очевидцы в группе.

В конце сентября неподалеку от Гусинобродского шоссе нашли труп мужчины. Он был упакован в черный мешок.

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