В Северо-Чемском жилмассиве под окнами многоэтажки обнаружили труп мужчины

В Новосибирске в Северо-Чемском жилмассиве вечером 27 ноября под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.
— Обнаружено тело мужчины, на месте работают полицейские и следователи, — отметили в ведомстве.
Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», тело нашли под окнами многоэтажки на улице Герцена.
— На Северо-Чемском жилмассиве, около 19:00 на улице Герцена нашли труп мужчины, который, предположительно, выпал из окна, — написали очевидцы в группе.
В конце сентября неподалеку от Гусинобродского шоссе нашли труп мужчины. Он был упакован в черный мешок.