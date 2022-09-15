Неподалеку от Гусинобродского шоссе нашли труп мужчины — он был упакован в черный мешок
На месте работают правоохранители
В Новосибирске вечером 15 сентября напротив дома № 13 на Гусинобродском шоссе обнаружили труп мужчины. На месте работают следователи.
— Около трамвайной линий лежит труп, упакованный в черный мешок. Рядом работает следственная группа. Что произошло — не говорят, написали очевидны в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
В пресс-службе регионального Следственного комитета НГС подтвердили информацию о найденном трупе.
— Обнаружен труп неизвестного мужчины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают личность погибшего, — сообщили в ведомстве.
3 сентября в Новосибирске обнаружили тело погибшей женщины. Инцидент произошел на улице Советской, 40.