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Неподалеку от Гусинобродского шоссе нашли труп мужчины — он был упакован в черный мешок

На месте работают правоохранители

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Тело было упаковано в черный мешок

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В Новосибирске вечером 15 сентября напротив дома № 13 на Гусинобродском шоссе обнаружили труп мужчины. На месте работают следователи.

— Около трамвайной линий лежит труп, упакованный в черный мешок. Рядом работает следственная группа. Что произошло — не говорят, написали очевидны в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального Следственного комитета НГС подтвердили информацию о найденном трупе.

— Обнаружен труп неизвестного мужчины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают личность погибшего, — сообщили в ведомстве.

3 сентября в Новосибирске обнаружили тело погибшей женщины. Инцидент произошел на улице Советской, 40.

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