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Тема дняПогибли альпинисты из Новосибирска
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Тело женщины обнаружили под окнами многоэтажки в центре Новосибирска

Следователи устанавливают личность погибшей

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На месте ЧП работает оперативная группа

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Вечером 3 сентября в Новосибирске обнаружили тело погибшей женщины. Инцидент произошел на улице Советской, 40.

— Человек выпал из окна. Упал на козырек, по предварительной информации, погиб, — написали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— Выпала женщина. На месте работает оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются причины смерти, — пояснили в ведомстве.

Личность погибшей устанавливается.

Напомним, в середине июля в Дзержинском районе Новосибирска 2-летний мальчик упал с 8-го этажа и умер в больнице.

Происшествие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
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