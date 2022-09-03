Тело женщины обнаружили под окнами многоэтажки в центре Новосибирска
Следователи устанавливают личность погибшей
Вечером 3 сентября в Новосибирске обнаружили тело погибшей женщины. Инцидент произошел на улице Советской, 40.
— Человек выпал из окна. Упал на козырек, по предварительной информации, погиб, — написали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
— Выпала женщина. На месте работает оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются причины смерти, — пояснили в ведомстве.
Личность погибшей устанавливается.
Напомним, в середине июля в Дзержинском районе Новосибирска