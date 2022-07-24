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2-летний ребенок умер после падения с 8-го этажа в Новосибирске

Травмы оказались несовместимы с жизнью

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Врачи боролись за жизнь ребенка, но травмы были несовместимы с жизнью

Врачи боролись за жизнь ребенка, но травмы были несовместимы с жизнью

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Сегодня, 24 июля, в Дзержинском районе Новосибирска 2-летний мальчик упал с 8-го этажа и умер в больнице.

Об этом журналисту НГС сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области и добавили, что сейчас проводится проверка.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий также подтвердил эту информацию:

— Ребенок был доставлен реанимационной бригадой, которая в машине проводила реанимационные мероприятия. Потом их продолжили наши специалисты. К сожалению, тяжелейшие травматические повреждения оказались несовместимы с жизнью. Ребенок погиб. Призываем родителей и всех взрослых в очередной раз быть внимательными и ответственными за жизни своих детей.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске 5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Также НГС рассказывал, как спасти ребенка от падения из окна (выучите эту инструкцию наизусть).

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