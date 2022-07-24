2-летний ребенок умер после падения с
8-го этажа в Новосибирске
Травмы оказались несовместимы с жизнью
Сегодня, 24 июля, в Дзержинском районе Новосибирска
Об этом журналисту НГС сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области и добавили, что сейчас проводится проверка.
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий также подтвердил эту информацию:
— Ребенок был доставлен реанимационной бригадой, которая в машине проводила реанимационные мероприятия. Потом их продолжили наши специалисты. К сожалению, тяжелейшие травматические повреждения оказались несовместимы с жизнью. Ребенок погиб. Призываем родителей и всех взрослых в очередной раз быть внимательными и ответственными за жизни своих детей.
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