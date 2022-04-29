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5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Новосибирске

Полиция проводит проверку

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Ребенок получил множественные тяжелые повреждения

Ребенок получил множественные тяжелые повреждения

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В Новосибирске пятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа — сейчас ее спасением занимаются врачи.

В ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили эту информацию. Инцидент произошел 28 апреля в Дзержинском районе. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил, что ребенок находится у них:

— Врачи занимаются спасением ее жизни. У ребенка — множественные тяжелые повреждения. Еще раз призываем родителей быть ответственными за жизни своих детей!

Ранее мы рассказывали, что новосибирские следователи проводили проверку из-за падения 14-летнего мальчика из окна четвертого этажа.

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