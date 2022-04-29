5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Новосибирске
Полиция проводит проверку
В Новосибирске пятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа — сейчас ее спасением занимаются врачи.
В ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили эту информацию. Инцидент произошел 28 апреля в Дзержинском районе. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил, что ребенок находится у них:
— Врачи занимаются спасением ее жизни. У ребенка — множественные тяжелые повреждения. Еще раз призываем родителей быть ответственными за жизни своих детей!
Ранее мы рассказывали, что новосибирские следователи проводили проверку из-за падения