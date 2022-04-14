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14-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа — следователи проводят проверку

Сейчас он находится в больнице

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У мальчика после падения разные травмы — его лечением занимаются врачи

У мальчика после падения разные травмы — его лечением занимаются врачи

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В Новосибирске 14-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Центральном районе 8 апреля.

— После падения мальчик остался жив, но получил разные травмы, — сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

Эту информацию журналисту НГС подтвердила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина. Она уточнила, что сейчас проводится проверка.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил журналисту НГС, что ребенка доставили в его учреждение.

Ранее мы рассказывали, что прохожая увидела двух детей, стоящих в открытом окне в Октябрьском районе Новосибирска, — чем это закончилось.

СКврачипадение из окна
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