Прохожая увидела двух детей, стоящих в открытом окне в Октябрьском районе — чем это закончилось

В Новосибирске 7 апреля были замечены двое детей, стоящих на карнизе открытого окна третьего этажа в одном из домов в Октябрьском районе. Прохожая сняла ситуацию на видео, а позже обратилась к вахтерше, чтобы она закрыла окно. Многодетную маму, проживающую по этому адресу, посетили сотрудники администрации.

В редакцию НГС обратился житель Новосибирска Сергей, который рассказал, что его супруга заметила двух детей на подоконнике открытого дома.



— Моя супруга изначально услышала зов. Ребенок кричал, звал маму. Она увидела маленьких детей на подоконнике открытого окна на 3 этаже, — рассказал читатель НГС.

