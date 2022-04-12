Прохожая увидела двух детей, стоящих в открытом окне в Октябрьском районе — чем это закончилось
К семье приехала комиссия из администрации
В Новосибирске 7 апреля были замечены двое детей, стоящих на карнизе открытого окна третьего этажа в одном из домов в Октябрьском районе. Прохожая сняла ситуацию на видео, а позже обратилась к вахтерше, чтобы она закрыла окно. Многодетную маму, проживающую по этому адресу, посетили сотрудники администрации.
В редакцию НГС обратился житель Новосибирска Сергей, который рассказал, что его супруга заметила двух детей на подоконнике открытого дома.
— Моя супруга изначально услышала зов. Ребенок кричал, звал маму. Она увидела маленьких детей на подоконнике открытого окна на 3 этаже, — рассказал читатель НГС.
Женщина, по словам Сергея, начала кричать детям, чтобы они закрыли окно. Дети прикрыли окно, но через пару минут снова открыли и вылезли на край карниза. Прохожая нашла вахтера дома и та вмешалась в ситуацию, в итоге окно закрыли.
Редакция НГС передала информацию о детях на окне в комиссию по делам несовершеннолетних по Новосибирску. 11 апреля нам пришел ответ на запрос, в котором рассказали, что сотрудники администрации Октябрьского района поехали к семье через 10 минут после обращения.
— 7 апреля в 10:45 заместителем главы администрации совместно с начальником отдела опеки и попечительства администрации Октябрьского района осуществлен выезд с целью выяснения обстоятельств произошедшей ситуации. В ходе проверки угрозы жизни и здоровью детей не выявлено. С матерью проведена беседа о недопустимости повторения подобной ситуации. Она предупреждена о последствиях ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Многодетная мама детей рассказала сотрудникам администрации, что она проводила влажную уборку помещения, мыла окно, дети были рядом. После беседы с органами мама сняла ручку с окна и убрала ее в недоступное для детей место.
Как уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска, семья стоит на учете в Комплексном центре социального обслуживания Октябрьского района.
В Новосибирске 3-летняя девочка 1 апреля попала в больницу с раной от маникюрных ножниц. Её положили в реанимацию с повреждением желудка.