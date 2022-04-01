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Получила рану маникюрными ножницами: 3-летняя девочка попала в больницу Новосибирска с травмой желудка

Сейчас ребенок находится в реанимации

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Девочке потребовалась экстренная хирургическая помощь

Девочке потребовалась экстренная хирургическая помощь

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В Новосибирске 3-летняя девочка попала в больницу с раной от маникюрных ножниц. Сейчас она в реанимации с повреждением желудка.

— Это произошло в Железнодорожном районе. Девочку отвезли в лечебное учреждение на машине скорой помощи, — сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.

В ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили эту информацию и уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил журналисту НГС, что ребенка доставили к ним:

— У девочки проникающее колотое ранение брюшной стенки с повреждением желудка. Причина — неосторожное обращение с колющим предметом — ножницы для маникюра. Ребенку оказана экстренная хирургическая помощь. На этот час состояние тяжелое, стабильное. Ранний послеоперационный период. Ребенок в реанимации.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске 10-летняя девочка оказалась в больнице после школьного конфликта в раздевалке — инцидентом занялись следователи.

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