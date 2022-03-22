10-летняя девочка оказалась в больнице после школьного конфликта в раздевалке — инцидентом занялись следователи

На минувшей неделе, 16 марта, в школе № 162 Новосибирска произошел конфликт между школьниками-сверстниками — 10-летняя девочка получила травмы. СК РФ по НСО начал доследственную проверку инцидента.

Мама пострадавшей школьницы Наталья Клистюкова рассказала редакции НГС, что ей известно о конфликте от своей дочери.

— Конфликт возник с ровесниками из параллельного класса. Произошел он в раздевалке после прогулки, после учебного времени. Она только вошла, сверстники начали оскорблять ее, она пыталась им противостоять, но ответной реакцией были побои. Били по голове и в живот. Потом был бросок через бедро — мальчик применил свой навык единоборства. Она ударилась тыльной частью головы. Потом встала и с болью в голове пошла искать свою учительницу, — говорит Наталья.