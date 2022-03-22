10-летняя девочка оказалась в больнице после школьного конфликта в раздевалке — инцидентом занялись следователи

На минувшей неделе, 16 марта, в школе № 162 Новосибирска произошел конфликт между школьниками-сверстниками — 10-летняя девочка получила травмы. СК РФ по НСО начал доследственную проверку инцидента.
Мама пострадавшей школьницы Наталья Клистюкова рассказала редакции НГС, что ей известно о конфликте от своей дочери.
— Конфликт возник с ровесниками из параллельного класса. Произошел он в раздевалке после прогулки, после учебного времени. Она только вошла, сверстники начали оскорблять ее, она пыталась им противостоять, но ответной реакцией были побои. Били по голове и в живот. Потом был бросок через бедро — мальчик применил свой навык единоборства. Она ударилась тыльной частью головы. Потом встала и с болью в голове пошла искать свою учительницу, — говорит Наталья.
Женщина поделилась с НГС документом направления на обследования в больнице (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). В нем указано, что у девочки есть гематома в области затылка, ушиб мягких тканей и подозрение на сотрясение головного мозга.
Заместитель директора учебного заведения Лариса Костова сообщила, что с участниками конфликта проводят работу.
— По предварительным данным, 16 марта в одной из школ Советского района между пострадавшей и ее сверстниками произошел конфликт, в результате которого девочке были причинены телесные повреждения. В настоящее время ребенок находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия.
Следователи в конце 2021 года закрыли уголовное дело, возбужденное по факту избиения 8-летнего мальчика в новосибирской школе № 1. Директор СОШ