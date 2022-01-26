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«Вред здоровью причинен не был»: СКР закрыл уголовное дело по факту избиения в школе 8-летнего мальчика

Мама утверждала, что сыну сломали позвоночник, но это подтвердилось

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Преварительный диагноз не нашел своего подтверждения во время расследования

Преварительный диагноз не нашел своего подтверждения во время расследования

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Следователи закрыли уголовное дело, возбужденное по факту избиения 8-летнего мальчика в новосибирской школе № 1, потому что не нашли подтверждений слов матери. Она утверждала, что сыну на перемене сломали позвоночник.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Мама школьника рассказывала журналисту НГС о том, что ее сына якобы избили на перемене в школе № 1. Она с сыном обратилась в больницу, когда узнала о случившемся, где ему поставили «закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом тела D5 позвонка». Но для уточнения диагноза и дальнейшей тактики лечения врачи назначили МРТ. Прокуратура, СК, полиция, Минобр региона, а также школа организовали свои проверки.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина рассказала журналисту НГС, что в производстве следственных органов находилось уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

— В ходе следствия установлено, что в результате конфликта насилия со стороны учащихся к малолетнему применено не было, вред его здоровью причинен не был. Об этом свидетельствуют видеозаписи с камер наблюдения в школе, а также тот факт, что предварительный диагноз, поставленный после обращения мальчика в медицинское учреждение, не нашел своего подтверждения в результате проведения дополнительных исследований и проведенной судебно-медицинской экспертизы, — уточнила Екатерина Петрушина.

СЮЖЕТ

Избиение 8-летнего школьникаИзбиение 8-летнего школьника

В связи с этим в декабре 2021 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Журналист НГС пытался связаться с мамой школьника для получения комментария, но ее мобильный больше не зарегистрирован, а в соцсетях она не ответила на сообщения.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске будут судить мужчину, который помог сыну избить 10-летнего мальчика.

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