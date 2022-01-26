«Вред здоровью причинен не был»: СКР закрыл уголовное дело по факту избиения в школе 8-летнего мальчика

Следователи закрыли уголовное дело, возбужденное по факту избиения
Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Мама школьника рассказывала журналисту НГС о том, что ее сына якобы избили на перемене в школе
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина рассказала журналисту НГС, что в производстве следственных органов находилось уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
— В ходе следствия установлено, что в результате конфликта насилия со стороны учащихся к малолетнему применено не было, вред его здоровью причинен не был. Об этом свидетельствуют видеозаписи с камер наблюдения в школе, а также тот факт, что предварительный диагноз, поставленный после обращения мальчика в медицинское учреждение, не нашел своего подтверждения в результате проведения дополнительных исследований и проведенной судебно-медицинской экспертизы, — уточнила Екатерина Петрушина.
В связи с этим в декабре 2021 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления.
Журналист НГС пытался связаться с мамой школьника для получения комментария, но ее мобильный больше не зарегистрирован, а в соцсетях она не ответила на сообщения.
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