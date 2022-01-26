«Вред здоровью причинен не был»: СКР закрыл уголовное дело по факту избиения в школе 8-летнего мальчика

Следователи закрыли уголовное дело, возбужденное по факту избиения 8-летнего мальчика в новосибирской школе № 1 , потому что не нашли подтверждений слов матери. Она утверждала, что сыну на перемене сломали позвоночник.



Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Мама школьника рассказывала журналисту НГС о том, что ее сына якобы избили на перемене в школе № 1 . Она с сыном обратилась в больницу, когда узнала о случившемся, где ему поставили «закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом тела D5 позвонка». Но для уточнения диагноза и дальнейшей тактики лечения врачи назначили МРТ. Прокуратура, СК, полиция, Минобр региона, а также школа организовали свои проверки.