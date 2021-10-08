Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за избиения 8-летнего школьника

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за избиения 8-летнего мальчика в школе № 1 .



— Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в школе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ранее ход и результаты доследственной проверки по данному факту по поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в пресс-службе СК.