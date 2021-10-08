Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за избиения 8-летнего школьника

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за избиения школьника
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за избиения 8-летнего мальчика в школе
— Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в школе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ранее ход и результаты доследственной проверки по данному факту по поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в пресс-службе СК.
Следователи установили, что 23 сентября у малолетнего мальчика произошел конфликт с учениками старших классов школы.
— В результате инцидента ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования дела будет дана оценка действиям должностных лиц школы на предмет безопасности учащихся, порядка организации учебного процесса, в том числе и на переменах. Расследование продолжается, — добавили в СК.
О случившемся журналисту НГС ранее рассказывала мама мальчика — Наталья Коротаева. Она узнала о случившемся не от своего сына, а от его одноклассницы. Позже выяснилось, что у ее сына Кирилла — компрессионный перелом позвоночника. Теперь он не ходит в школу.
Ранее мы рассказывали, что свои проверки начали не только новосибирские следователи, но еще этим вопросом занимаются в полиции, Минобре и прокуратуре.