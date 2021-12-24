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Тема дняГлавные аресты 2021 года в Новосибирске
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«Сказал, что убьет»: в Новосибирске будут судить мужчину, который помог сыну избить 10-летнего мальчика

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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Во время следствия нападавший находился под подпиской о невыезде

Во время следствия нападавший находился под подпиской о невыезде

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До суда дошло уголовное дело против 37-летнего мужчины, который помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Инцидент произошел еще в начале года — 11 января — и попал на видео.

— Дети катались на горке. В какой-то момент два мальчика столкнулись и начали ссориться. Мужчина повалил чужого ребенка на снег и сказал своему сыну бить. На видео видно, как ребенок пинает мальчика, а его отец — держит, — рассказывал тогда очевидец.

Против мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

— По данным следствия, увидев ссору детей в окно, обвиняемый, являясь отцом одного из детей, вышел из квартиры на улицу, подошел к 10-летнему мальчику и схватил его за верхнюю одежду. После этого он стал удерживать последнего на месте происшествия, в то время как его сын своими руками и ногами по указанию фигуранта по делу нанес малолетнему множественные удары в область головы и туловища, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мужчина на этом останавливаться не думал.

— Обвиняемый, осознавая свое физическое и возрастное превосходство над ребенком и достоверно зная, что последний не сможет оказать ему должного сопротивления, схватил мальчика рукой за ворот верхней одежды и приподнял над землей, сдавив ему шею воротником куртки, после чего высказал ему угрозу убийством, — добавили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В мае этого года новосибирские следователи начали проверку после публикации НГС о том, что в начале мая 2021 года на улице Адриена Лежена мужчина поставил 11-летнего мальчика на колени, заставив извиняться перед своей дочерью.

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