«Сказал, что убьет»: в Новосибирске будут судить мужчину, который помог сыну избить 10-летнего мальчика

До суда дошло уголовное дело против 37-летнего мужчины, который помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Инцидент произошел еще в начале года —
— Дети катались на горке. В какой-то момент два мальчика столкнулись и начали ссориться. Мужчина повалил чужого ребенка на снег и сказал своему сыну бить. На видео видно, как ребенок пинает мальчика, а его отец — держит, — рассказывал тогда очевидец.
Против мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
— По данным следствия, увидев ссору детей в окно, обвиняемый, являясь отцом одного из детей, вышел из квартиры на улицу, подошел к
Мужчина на этом останавливаться не думал.
— Обвиняемый, осознавая свое физическое и возрастное превосходство над ребенком и достоверно зная, что последний не сможет оказать ему должного сопротивления, схватил мальчика рукой за ворот верхней одежды и приподнял над землей, сдавив ему шею воротником куртки, после чего высказал ему угрозу убийством, — добавили в ведомстве.
Сейчас уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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