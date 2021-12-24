«Сказал, что убьет»: в Новосибирске будут судить мужчину, который помог сыну избить 10-летнего мальчика

До суда дошло уголовное дело против 37-летнего мужчины, который помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Инцидент произошел еще в начале года — 11 января — и попал на видео.

— Дети катались на горке. В какой-то момент два мальчика столкнулись и начали ссориться. Мужчина повалил чужого ребенка на снег и сказал своему сыну бить. На видео видно, как ребенок пинает мальчика, а его отец — держит, — рассказывал тогда очевидец.

Против мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).