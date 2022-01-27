«Второклассники не понимали, почему их вызывали на допрос»: чем кончился школьный скандал со сломанным позвоночником

Следователи в конце 2021 года закрыли уголовное дело, возбужденное по факту избиения 8-летнего мальчика в новосибирской школе № 1, так как не нашли подтверждений словам матери. Она утверждала, что ребенку сломали позвоночник. Директор СОШ № 1 Валерия Сутягина рассказала журналисту НГС, чем именно закончилась эта история и что на самом деле происходило на той перемене.
Валерия Сутягина утверждает, что на всех отсмотренных видеозаписях не было 20-минутной драки, о которой говорила мама ребенка. По ее словам, мальчик активный, поэтому он бегал на переменах. И в этот раз они с одноклассником начали бегать, толкать друг друга, и дежурные шестиклассники сделали им замечание из-за поведения. Поскольку ребенок продолжал баловаться, дежурные взяли его на руки и занесли в класс — поставили на пол и вышли (журналист НГС ознакомился с материалами дела, в которых это описано. — Прим. ред.).
— По камерам видно, что после уроков он пошел, как обычно, домой, подпрыгивал, подтягивался на трубе. Если бы была серьезная травма, то возможно было бы выполнять эти действия без ощущения боли? Заключение МРТ не подтвердило того, что позвоночник был сломан. По справке, предоставленной после МРТ, диагноз сменили на «ушиб мягких тканей», — объяснила журналисту НГС директор.
Валерия Сутягина замечает, что дело рассматривалось около двух месяцев:
— Хотя в этот период времени было много проверок и расследований, школа продолжала работать в обычном режиме, учебный процесс не нарушался. Проверяющие запрашивали документы, видеозаписи, смотрели, что происходит на переменах, но не нашли подтверждение описанному событию.
В постановлении о прекращении уголовного дела указано следующее:
— Обстоятельств, которые бы свидетельствовали о том, что в школе небезопасно организован учебный процесс, либо о бездействии должностных лиц из числа руководства школы, а также учителей в ходе расследования не получено.
Ученикам, учителям и сотрудникам школы пришлось непросто во время следствия.
— У нас дети шестого и второго классов прошли не самый легкий период. Второклассники не понимали, почему их вызывали на допрос. Шестиклассники осознавали, почему это происходит, но переживали, потому что ничего из сказанного не было ими сделано. Для учителей это был очередной урок, что так бывает, что жизнь не всегда справедлива. Но коллектив вышел из ситуации без осуждения реальности. Я считаю, что это важно. Кроме этого, очень многие родители, просто сограждане выражали нам слова поддержки, что помогало не терять рабочий ритм, — поясняет Сутягина.
Директор замечает, что ребенок продолжает обучаться в школе — находится на индивидуальном обучении до конца года. Оно организовано по диагнозу, который не является следствием ситуации, случившейся в том году.
— Школа будет жить дальше, учить детей, выполнять то, что положено. Мы надеемся, что СМИ, которые писали о нашей ситуации, опровергнут недостоверные сведения, что положительно отразится на деловой репутации нашего учреждения, — заключает директор школы.
Напомним, этот случай произошел 23 сентября. Мама мальчика утверждала, что ее сыну на перемене в школе сломали позвоночник, но это не подтвердилось. Журналист НГС пытался связаться с мамой школьника для получения комментария после закрытия дела, но ее мобильный больше не зарегистрирован, а в соцсетях она не отвечает на сообщения.
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