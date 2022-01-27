«Второклассники не понимали, почему их вызывали на допрос»: чем кончился школьный скандал со сломанным позвоночником

— По камерам видно, что после уроков он пошел, как обычно, домой, подпрыгивал, подтягивался на трубе. Если бы была серьезная травма, то возможно было бы выполнять эти действия без ощущения боли? Заключение МРТ не подтвердило того, что позвоночник был сломан. По справке, предоставленной после МРТ, диагноз сменили на «ушиб мягких тканей», — объяснила журналисту НГС директор.

Валерия Сутягина замечает, что дело рассматривалось около двух месяцев:

— Хотя в этот период времени было много проверок и расследований, школа продолжала работать в обычном режиме, учебный процесс не нарушался. Проверяющие запрашивали документы, видеозаписи, смотрели, что происходит на переменах, но не нашли подтверждение описанному событию.

В постановлении о прекращении уголовного дела указано следующее:

— Обстоятельств, которые бы свидетельствовали о том, что в школе небезопасно организован учебный процесс, либо о бездействии должностных лиц из числа руководства школы, а также учителей в ходе расследования не получено.