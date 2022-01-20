«Догоняли, толкали, сбивали с ног»: 9-летние дети подрались во дворе дома — родители обоих обратились в МВД

Дети подрались во дворе дома на улице Высоцкого, 40 в Новосибирске днем 15 января. Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», драка произошла между 9-летними мальчиком и девочкой. Дело уже дошло до полиции.



— Во дворе также были соседские дети примерно этого же возраста, в процессе общения мальчик стал бросать в лицо дочке грязный снег. После того как она ему сделала замечания, начал драться: толкать и наносить удары, в том числе и по лицу. Немного позже подошел друг мальчика и присоединился к издевательствам: догоняли, толкали, сбивали с ног. Девочка-соседка также бросалась снегом и на протяжении 9 минут издевательств подначивала мальчиков, — приводит слова подписчика «Инцидент Новосибирск».

