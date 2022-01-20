«Догоняли, толкали, сбивали с ног»: 9-летние дети подрались во дворе дома — родители обоих обратились в МВД

Дети подрались во дворе дома на улице Высоцкого, 40 в Новосибирске днем 15 января. Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», драка произошла между
— Во дворе также были соседские дети примерно этого же возраста, в процессе общения мальчик стал бросать в лицо дочке грязный снег. После того как она ему сделала замечания, начал драться: толкать и наносить удары, в том числе и по лицу. Немного позже подошел друг мальчика и присоединился к издевательствам: догоняли, толкали, сбивали с ног. Девочка-соседка также бросалась снегом и на протяжении 9 минут издевательств подначивала мальчиков, — приводит слова подписчика «Инцидент Новосибирск».
Как уточнил подписчик группы, мама девочки узнала, где живет мальчик, и обратилась к отцу мальчика. Отец, по словам подписчика, отказался общаться с мамой. Женщина написала заявление в полицию.
В МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что с заявлениями обратились двое родителей. Семьи на учете в полиции не состоят, в поле зрения органов раньше не попадали.
— Заявления зарегистрированы в установленном порядке. Обеим сторонам выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы. После получения результатов и установления всех обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в пресс-службе полиции.
В октябре 2021 года в районе бывшей барахолки компания подростков ловит и избивает детей. Что говорят в полиции и школе, где учатся обидчики, и как реагируют родители других детей, рассказывает Ксения Лысенко.