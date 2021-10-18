«Они озверевшие». В районе бывшей барахолки компания подростков ловит и избивает детей

В итоге Елена и ее мать-пенсионерка «отбили» Илью. Тот вместе со школьником разошелся по домам. Находясь в шоке от увиденного, Елена только вечером сообразила, что не успела взять контакты Ильи, чтобы расспросить его о самочувствии. Тогда она решила написать пост в местном паблике, где рассказала о случившемся, описав, как Илью «пинали в 10 ног» за гаражами.



— Это была не просто драка. Мне кто-то в комментариях к посту ответил: «Ой, да обычная драка, все во все времена дрались, и ничего страшного». Но если бы это была драка! Могу себе представить, что вот потолкались, вышли один на одного — кто сильнее. Но когда толпой на одного человека — это какое-то преднамеренное убийство. Я так считаю. Да, конечно, приезжие ходят у нас тут, по микрорайону, и могут высказываться какими-то такими выражениями про русских, что они здесь не в гостях, что они тут всё займут. Но их как-то не воспринимали. Но тут же дети! И такая жестокость! — возмущается женщина.



Этим же вечером под постом Елены отписалась мама Ильи — Светлана. Она приехала с дачи вечером и увидела у сына разбитое лицо. Подросток признался, что его действительно побили. Причем, как оказалось, после первой драки, которую разняла Елена, с компанией агрессивных подростков у Ильи случился и второй инцидент.