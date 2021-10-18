«Они озверевшие». В районе бывшей барахолки компания подростков ловит и избивает детей

В районе бывшей новосибирской барахолки появилась банда подростков
В сентябре в Волочаевском жилмассиве
«Пинали в 10 ног»
Волочаевский жилмассив в районе улицы Толбухина — это типичный спальный микрорайон, где панельки чередуются с хрущевками, а к школьным дворам вплотную подступают массивные гаражные комплексы. Мимо одного из них 10 сентября проходил
— Мы от этой драки долго не могли отойти, потому что своими глазами видели, что происходило, — вспоминает Елена, местная жительница, ставшая очевидцем происшествия с подростками. — Человек пять, темненькие такие, били этого мальчика. Они как озверевшие были. Вы понимаете, мы взрослые люди: мне 43 года, маме 62. Но мы даже побоялись подходить… Мы им попытались что-то сказать, а в ответ матерки: «Да пошли вы туда», «да такие-сякие», «да че надо?». В глазах столько ненависти, злости, зверства было. Мальчик лежал, корчась на земле, а его все пинали. Рядом стоял еще один мальчик, помладше мне показался. Я так поняла, за него тот, избитый, заступался.
В итоге Елена и ее мать-пенсионерка «отбили» Илью. Тот вместе со школьником разошелся по домам. Находясь в шоке от увиденного, Елена только вечером сообразила, что не успела взять контакты Ильи, чтобы расспросить его о самочувствии. Тогда она решила написать пост в местном паблике, где рассказала о случившемся, описав, как Илью «пинали в 10 ног» за гаражами.
— Это была не просто драка. Мне кто-то в комментариях к посту ответил: «Ой, да обычная драка, все во все времена дрались, и ничего страшного». Но если бы это была драка! Могу себе представить, что вот потолкались, вышли один на одного — кто сильнее. Но когда толпой на одного человека — это какое-то преднамеренное убийство. Я так считаю. Да, конечно, приезжие ходят у нас тут, по микрорайону, и могут высказываться какими-то такими выражениями про русских, что они здесь не в гостях, что они тут всё займут. Но их как-то не воспринимали. Но тут же дети! И такая жестокость! — возмущается женщина.
Этим же вечером под постом Елены отписалась мама Ильи — Светлана. Она приехала с дачи вечером и увидела у сына разбитое лицо. Подросток признался, что его действительно побили. Причем, как оказалось, после первой драки, которую разняла Елена, с компанией агрессивных подростков у Ильи случился и второй инцидент.
— С того пацаненка, за которого вступился мой сын, как оказалось, требовали «попарить» (имеются в виду вейпы, электронные сигареты — устройства для парения. — Прим. ред.). Окружили его и спросили: «Что, нету? А если найдем?» И вот тогда мой вступился, его кто-то оттолкнул, завязалась драка, вся толпа набросилась. А потом, когда добрался до дома, — мы недалеко тут живем — снова с этими нерусскими подростками встретился. Уж не знаю, выследили они его или так совпало. Примерно через час он спускается из подъезда, а там толпа, и снова они начинают задевать его. Дошли до конца нашего дома, там они кинулись на него. Илья — бежать, компания за ним. Догнали его около магазина, завалили и пинали опять. Тогда уже вмешалась семейная пара, — рассказывает Светлана. — При этом мальчишка у меня не драчливый, он, наоборот, спокойный.
12 сентября Светлана с Ильей, несмотря на возражения последнего, обратились в травмпункт и полицию. Илья отделался рваной раной губы и десны (справка есть в распоряжении редакции), а в полиции заявление хоть и приняли, но, по словам женщины, отнеслись к нему «прохладно» (копия документа есть в распоряжении НГС).
Мать подростка, видя это, решила самостоятельно разузнать о том, кто напал на ее сына: нашла свидетелей, поговорила с продавцами местных магазинов. Выяснилось, что это была компания подростков, которые и раньше вели себя агрессивно по отношению к другим детям. Но это всё — задирания школьников, попытки стрельнуть вейпы или велосипеды — со слов Светланы, была «мелочь», самый крупный инцидент произошел именно с ее сыном, когда дело дошло до драки.
Спустя полторы недели после обращения в полицию Светлана получила подтверждение того, что она выяснила о компании. Инспектор по делам несовершеннолетних, занимающаяся делом Ильи, сообщила маме, что личности нападавших установлены: им по 14–15 лет, они все учатся в
— Ему 14, а учится он в 6-м классе, хотя по возрасту должен быть в
После того как инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили с участниками драки в присутствии родителей (а в случае лидера компании — с социальным педагогом, так как его мать не говорит по-русски), подростки, избившие Илью, пришли к нему домой, чтобы попросить извинений. Но вместо извинений произошла новая перепалка.
— Зашли в подъезд человек семь-восемь. И началось: «Да мы не виноваты, ты же сам первый начал, а ты вот толкнул…» Мой спрашивает: «А зачем вы меня впятером пинали?» — а ему: «Ну это мои друзья за меня вступились». И снова: «Мы не виноваты». А когда соседка сверху попросила их потише быть, на нее посыпалось столько матов, — говорит Светлана.
Женщина опасается, что подростки не понесут никакой ответственности за свои поступки в силу возраста:
— Уголовное преследование им не грозит. Максимум — вызовут родителей на административную комиссию за ненадлежащее воспитание детей со штрафом 100–300 рублей. И детей на учет в ПДН поставят, но это уже на усмотрение инспектора. А всё у нас в микрорайоне будет продолжаться.
Как компания подростков избила еще одного мальчика
История с Ильей и заинтересованность полиции в этом деле не повлияли на подростков. 24 сентября они вновь избили мальчика — на этот раз
— Я как заорала: «А ну-ка быстро отошли от него, а то я полицию вызову!» А тот, пока я кричу, хватает мальчишку за голову и в прыжке двумя ногами бьет его в лицо. Мой шеф, который тоже в этот момент на улице был, лампочки менял, побежал через дорогу к этому дому. Он пытается мальчишку за себя спрятать, а те вцепились и к себе тянут. Говорят: «Он никуда не пойдет». Тогда мне шеф крикнул, чтобы я вызвала охрану. Вот тогда они его отпустили. Мы завели его в магазин, ребенок весь в крови, говорю, иди умывайся. Так эти подростки вот так кружили вокруг магазина, а тот, который бил ногами, открывал еще дверь в магазин и говорил мне так, по-дерзки: «Клоуна мне этого отдала». Я понимаю, что они додерутся. У пацана самого главного вообще нет понимания, взрослый перед ним стоит человек или нет, ему будто всё равно, — говорит Анна.
После того как пострадавшего мальчика отмыли от крови, работникам магазина удалось дозвониться до его мамы. Отпускать мальчишку домой Анна побоялась, так как была уверена, что подростки его караулят. А в полиции, как и в случае со Светланой, по телефону заявили, что выезжать на место не будут.
— Так и сказали нам: «Вам надо, вы приезжайте и пишите заявление». Вот мама прибежала, потом ушла домой переодеваться, ну представляете, она дома своими делами занималась и выскочила к нам в домашнем. Взяла потом мальчика и поехала в полицию, — добавляет продавец в магазине.
Она также говорит, что подростки всё лето «цеплялись» до 10–12-летних детей, а лидер этой толпы сколотил вокруг себя компанию из подростков примерно своего возраста. Они боятся его и охотно участвуют в любых драках и перепалках.
— Главный пацан четко понимает, что наказания ему нет и не будет. Вот и лупит детей помладше. Это не первый случай. Просто до этого тоже была ситуация, но там мама даже заявление не стала писать в полицию. Там ребенку вообще 10 лет было, он ему в глаз дал. Потом застращал, чтобы тот родителям не говорил, а всё только потом выяснилось. Вообще этот главный пацан регулярно сюда к нам ходит, лимонад берет. И первое, что бросается в глаза, — очень наглый. Знаю, что он со своими собирается в «свечке» тут, рядом, на
Корреспонденту НГС не удалось найти контактов матери пострадавшего школьника. Как рассказывает Светлана, она искала контакты родителей подростков, избивших его сына, чтобы поговорить с ними, но так и не нашла. Всё, что есть у неё сейчас, — это страницы «ВКонтакте» напавших подростков, все профили уже давно неактивны.
Как объясняют ситуацию в школе и в полиции
В мэрии Новосибирска сообщили, что в городе насчитывается шесть школ с наибольшим число учеников, имеющих другое гражданство. Среди них и школа
— Воспитательная и профилактическая работа в образовательных организациях направлена на формирование сознания и активной гражданской позиции у обучающихся. В целях обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в школах Новосибирска проводятся мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам в истории народов России, — добавили в мэрии.
В разговоре с корреспондентом НГС директор школы
— У нас обучаются дети разных национальностей, но конфликтов на национальной почве нет. Возникают ситуации чисто подростковые, а не национальные. У меня в школе больше 800 человек, и у нас ни одного конфликта на межнациональной почве нет. Даже если возникают ситуации, они совершенно о другом — дети растут, ну сами понимаете. Пока не могу вам ничего сказать, я не разговаривала еще с прокуратурой и ни с кем-либо. Вообще скажу, что мы не делим детей в школе по национальностям. Приходят дети разные, я их всех принимаю, независимо от того, русский он, таджик, езид, киргиз, еврей — у нас и такие дети есть. Вот так как мы не делим их по национальностям, то и напряженности у нас нет, — объясняет директор школы.
В ГУ МВД по Новосибирской области не ответили на вопрос НГС относительно национальности напавших на Илью подростков, однако уточнили, что те имеют отрицательные характеристики:
— В рамках проведения дополнительной проверки по материалу установлены и опрошены все участники противоправного деяния, которые не отрицают факт нанесения телесных повреждений потерпевшему. С данными подростками и их законными представителями проведены разъяснительные беседы о недопущении в дальнейшем подобных фактов. Все вышеперечисленные несовершеннолетние обучаются в средних общеобразовательных организациях, по месту обучения характеризуются с отрицательной стороны, так как имеют низкую успеваемость, пропуски занятий без уважительных причин.
Сотрудники полиции направили запросы в медучреждение, где обследовался Илья: это необходимо для истребования документации и дальнейшей судебно-медицинской экспертизы.
— После установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью, по заявлению будет принято законное и обоснованное решение. Также будет решаться вопрос о постановке данных подростков на профилактический учет в ПДН, — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Как добавила Светлана, первоначально дело о нападении на ее сына собирались закрыть еще в конце сентября и пообещали прислать ей копию о закрытии по почте. Но 14 октября с ней вновь связался инспектор: дело, по ее словам, вернули из прокуратуры.
В сентябре корреспонденты НГС побывали в школе на окраине города, где учителя обучают детей-мигрантов. О том, как в