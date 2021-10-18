18 октября понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 71.24
eur 82.73
Тема дняПереезд в Красноярск. Плюсы и минусы
Все новости
Все новости

«Они озверевшие». В районе бывшей барахолки компания подростков ловит и избивает детей

Местные винят детей приезжих, которые сбиваются в компании и нападают на тех, кто слабее

604
4Обсудить

Поделиться

Район бывшей барахолки — это несколько переполненных школ, панельки и хрущевки, гаражные комплексы, трубы теплотрасс и огромное количество приезжих, которые тут живут и работают. А в последний месяц это еще и место, где компания агрессивных подростков устраивает драки с детьми

Район бывшей барахолки — это несколько переполненных школ, панельки и хрущевки, гаражные комплексы, трубы теплотрасс и огромное количество приезжих, которые тут живут и работают. А в последний месяц это еще и место, где компания агрессивных подростков устраивает драки с детьми

Поделиться

В районе бывшей новосибирской барахолки появилась банда подростков

В сентябре в Волочаевском жилмассиве 17-летний Илья вступился за незнакомого ему школьника, которого окружила компания из пяти подростков. Но в итоге пострадал сам Илья — толпа напала на него. Он сумел вырваться с помощью подоспевших взрослых, но те самые подростки подкараулили его у подъезда и вновь избили. Мать Ильи обратилась в полицию, нашла очевидцев и выяснила, что инцидент с этой компанией далеко не первый — подростки и раньше нападали на тех, кто им казался младше или слабее. Что говорят в полиции и школе, где учатся обидчики, и как реагируют родители других детей, рассказывает Ксения Лысенко.

«Пинали в 10 ног»


Волочаевский жилмассив в районе улицы Толбухина — это типичный спальный микрорайон, где панельки чередуются с хрущевками, а к школьным дворам вплотную подступают массивные гаражные комплексы. Мимо одного из них 10 сентября проходил 17-летний Илья, возвращаясь из детской поликлиники на улице Доватора, когда заметил драку. Пятеро парней лет 15–16 зажали у кирпичной стены гаража мальчика, от которого что-то яростно требовали. Илья решил вступиться за него, но досталось ему самому.

— Мы от этой драки долго не могли отойти, потому что своими глазами видели, что происходило, — вспоминает Елена, местная жительница, ставшая очевидцем происшествия с подростками. — Человек пять, темненькие такие, били этого мальчика. Они как озверевшие были. Вы понимаете, мы взрослые люди: мне 43 года, маме 62. Но мы даже побоялись подходить… Мы им попытались что-то сказать, а в ответ матерки: «Да пошли вы туда», «да такие-сякие», «да че надо?». В глазах столько ненависти, злости, зверства было. Мальчик лежал, корчась на земле, а его все пинали. Рядом стоял еще один мальчик, помладше мне показался. Я так поняла, за него тот, избитый, заступался.

Илью избили в гаражах на улице Толбухина. Драку разняли очевидцы

Илью избили в гаражах на улице Толбухина. Драку разняли очевидцы

Поделиться

В итоге Елена и ее мать-пенсионерка «отбили» Илью. Тот вместе со школьником разошелся по домам. Находясь в шоке от увиденного, Елена только вечером сообразила, что не успела взять контакты Ильи, чтобы расспросить его о самочувствии. Тогда она решила написать пост в местном паблике, где рассказала о случившемся, описав, как Илью «пинали в 10 ног» за гаражами.

— Это была не просто драка. Мне кто-то в комментариях к посту ответил: «Ой, да обычная драка, все во все времена дрались, и ничего страшного». Но если бы это была драка! Могу себе представить, что вот потолкались, вышли один на одного — кто сильнее. Но когда толпой на одного человека — это какое-то преднамеренное убийство. Я так считаю. Да, конечно, приезжие ходят у нас тут, по микрорайону, и могут высказываться какими-то такими выражениями про русских, что они здесь не в гостях, что они тут всё займут. Но их как-то не воспринимали. Но тут же дети! И такая жестокость! — возмущается женщина.

Этим же вечером под постом Елены отписалась мама Ильи — Светлана. Она приехала с дачи вечером и увидела у сына разбитое лицо. Подросток признался, что его действительно побили. Причем, как оказалось, после первой драки, которую разняла Елена, с компанией агрессивных подростков у Ильи случился и второй инцидент.

Светлана — мама пострадавшего Ильи. Инцидентов, подобных тем, что произошел с ее сыном, она не припоминает, раньше такого в Волочаевском жилмассиве, по ее словам, не происходило

Светлана — мама пострадавшего Ильи. Инцидентов, подобных тем, что произошел с ее сыном, она не припоминает, раньше такого в Волочаевском жилмассиве, по ее словам, не происходило

Поделиться

— С того пацаненка, за которого вступился мой сын, как оказалось, требовали «попарить» (имеются в виду вейпы, электронные сигареты — устройства для парения. — Прим. ред.). Окружили его и спросили: «Что, нету? А если найдем?» И вот тогда мой вступился, его кто-то оттолкнул, завязалась драка, вся толпа набросилась. А потом, когда добрался до дома, — мы недалеко тут живем — снова с этими нерусскими подростками встретился. Уж не знаю, выследили они его или так совпало. Примерно через час он спускается из подъезда, а там толпа, и снова они начинают задевать его. Дошли до конца нашего дома, там они кинулись на него. Илья — бежать, компания за ним. Догнали его около магазина, завалили и пинали опять. Тогда уже вмешалась семейная пара, — рассказывает Светлана. — При этом мальчишка у меня не драчливый, он, наоборот, спокойный.

12 сентября Светлана с Ильей, несмотря на возражения последнего, обратились в травмпункт и полицию. Илья отделался рваной раной губы и десны (справка есть в распоряжении редакции), а в полиции заявление хоть и приняли, но, по словам женщины, отнеслись к нему «прохладно» (копия документа есть в распоряжении НГС).

Мать подростка, видя это, решила самостоятельно разузнать о том, кто напал на ее сына: нашла свидетелей, поговорила с продавцами местных магазинов. Выяснилось, что это была компания подростков, которые и раньше вели себя агрессивно по отношению к другим детям. Но это всё — задирания школьников, попытки стрельнуть вейпы или велосипеды — со слов Светланы, была «мелочь», самый крупный инцидент произошел именно с ее сыном, когда дело дошло до драки.

Как рассказывают очевидцы конфликтов с участием агрессивных подростков, те цепляются к детям помладше — требуют у них мелочь, велосипеды, вейпы, а в последнее время стали устраивать и драки

Как рассказывают очевидцы конфликтов с участием агрессивных подростков, те цепляются к детям помладше — требуют у них мелочь, велосипеды, вейпы, а в последнее время стали устраивать и драки

Поделиться

Спустя полторы недели после обращения в полицию Светлана получила подтверждение того, что она выяснила о компании. Инспектор по делам несовершеннолетних, занимающаяся делом Ильи, сообщила маме, что личности нападавших установлены: им по 14–15 лет, они все учатся в 87-й школе, кроме одного мальчика — лидера в этой компании. Он учится в 197-й школе и живет с мамой, которая совсем не говорит по-русски.

— Ему 14, а учится он в 6-м классе, хотя по возрасту должен быть в 8-м. Ну почему такими семьями социальные педагоги не занимаются? Проблема ведь глобальная, — возмущается Светлана.

После того как инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили с участниками драки в присутствии родителей (а в случае лидера компании — с социальным педагогом, так как его мать не говорит по-русски), подростки, избившие Илью, пришли к нему домой, чтобы попросить извинений. Но вместо извинений произошла новая перепалка.

— Зашли в подъезд человек семь-восемь. И началось: «Да мы не виноваты, ты же сам первый начал, а ты вот толкнул…» Мой спрашивает: «А зачем вы меня впятером пинали?» — а ему: «Ну это мои друзья за меня вступились». И снова: «Мы не виноваты». А когда соседка сверху попросила их потише быть, на нее посыпалось столько матов, — говорит Светлана.

А вот место, где толпа догнала и стала избивать Илью во второй раз. За него вступилась пара, вышедшая из магазина

А вот место, где толпа догнала и стала избивать Илью во второй раз. За него вступилась пара, вышедшая из магазина

Поделиться

Женщина опасается, что подростки не понесут никакой ответственности за свои поступки в силу возраста:

— Уголовное преследование им не грозит. Максимум — вызовут родителей на административную комиссию за ненадлежащее воспитание детей со штрафом 100–300 рублей. И детей на учет в ПДН поставят, но это уже на усмотрение инспектора. А всё у нас в микрорайоне будет продолжаться.

Как компания подростков избила еще одного мальчика


История с Ильей и заинтересованность полиции в этом деле не повлияли на подростков. 24 сентября они вновь избили мальчика — на этот раз 12-летнего школьника. Свидетельницей этой драки стала Анна — продавщица местного магазина закусок и пива. Она рассказывает, что вышла покурить на улицу, когда заметила «возню» у пятиэтажки напротив. Всё напоминало перепалку, пока один из компании — тот самый 14-летний подросток из школы № 197 — не схватил мальчишку и не ударил его в лицо.

— Я как заорала: «А ну-ка быстро отошли от него, а то я полицию вызову!» А тот, пока я кричу, хватает мальчишку за голову и в прыжке двумя ногами бьет его в лицо. Мой шеф, который тоже в этот момент на улице был, лампочки менял, побежал через дорогу к этому дому. Он пытается мальчишку за себя спрятать, а те вцепились и к себе тянут. Говорят: «Он никуда не пойдет». Тогда мне шеф крикнул, чтобы я вызвала охрану. Вот тогда они его отпустили. Мы завели его в магазин, ребенок весь в крови, говорю, иди умывайся. Так эти подростки вот так кружили вокруг магазина, а тот, который бил ногами, открывал еще дверь в магазин и говорил мне так, по-дерзки: «Клоуна мне этого отдала». Я понимаю, что они додерутся. У пацана самого главного вообще нет понимания, взрослый перед ним стоит человек или нет, ему будто всё равно, — говорит Анна.

12-летнего школьника избили рядом с магазином — туда же спешно завели пострадавшего мальчика, пока рядом кружили агрессивно настроенные подростки

12-летнего школьника избили рядом с магазином — туда же спешно завели пострадавшего мальчика, пока рядом кружили агрессивно настроенные подростки

Поделиться

После того как пострадавшего мальчика отмыли от крови, работникам магазина удалось дозвониться до его мамы. Отпускать мальчишку домой Анна побоялась, так как была уверена, что подростки его караулят. А в полиции, как и в случае со Светланой, по телефону заявили, что выезжать на место не будут.

— Так и сказали нам: «Вам надо, вы приезжайте и пишите заявление». Вот мама прибежала, потом ушла домой переодеваться, ну представляете, она дома своими делами занималась и выскочила к нам в домашнем. Взяла потом мальчика и поехала в полицию, — добавляет продавец в магазине.

Она также говорит, что подростки всё лето «цеплялись» до 10–12-летних детей, а лидер этой толпы сколотил вокруг себя компанию из подростков примерно своего возраста. Они боятся его и охотно участвуют в любых драках и перепалках.

Как рассказала Анна, свидетельница второй драки, приезжие подростки, устраивающие драки, чувствуют безнаказанность и продолжают цепляться к детям

Как рассказала Анна, свидетельница второй драки, приезжие подростки, устраивающие драки, чувствуют безнаказанность и продолжают цепляться к детям

Поделиться

— Главный пацан четко понимает, что наказания ему нет и не будет. Вот и лупит детей помладше. Это не первый случай. Просто до этого тоже была ситуация, но там мама даже заявление не стала писать в полицию. Там ребенку вообще 10 лет было, он ему в глаз дал. Потом застращал, чтобы тот родителям не говорил, а всё только потом выяснилось. Вообще этот главный пацан регулярно сюда к нам ходит, лимонад берет. И первое, что бросается в глаза, — очень наглый. Знаю, что он со своими собирается в «свечке» тут, рядом, на 10-м этаже. Муж моей сменщицы как-то вышел, сделал им замечание, так они его так отлаяли, — говорит Анна. — Вообще приезжие тут, у нас, жили всегда, это же район бывшей барахолки. Но в последние годы стало всё так… Не понимаю, к чему хотят привести район? Чтобы все люди поднялись и пошли стенка на стенку, или как?

Корреспонденту НГС не удалось найти контактов матери пострадавшего школьника. Как рассказывает Светлана, она искала контакты родителей подростков, избивших его сына, чтобы поговорить с ними, но так и не нашла. Всё, что есть у неё сейчас, — это страницы «ВКонтакте» напавших подростков, все профили уже давно неактивны.

Как объясняют ситуацию в школе и в полиции


В мэрии Новосибирска сообщили, что в городе насчитывается шесть школ с наибольшим число учеников, имеющих другое гражданство. Среди них и школа № 87, где и обучаются почти все зачинщики драк.

— Воспитательная и профилактическая работа в образовательных организациях направлена на формирование сознания и активной гражданской позиции у обучающихся. В целях обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в школах Новосибирска проводятся мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам в истории народов России, — добавили в мэрии.

В разговоре с корреспондентом НГС директор школы № 87 Вера Голикова сообщила, что ситуацию с избиением учениками ее школы других детей она разбирала в Следственном комитете. Делиться подробностями директор отказалась, но тут же подчеркнула, что никаких конфликтных ситуаций в ее учреждении нет.

Школа <nobr class="_">№ 87</nobr> — одна из шести в городе, где обучается наибольшее число детей-мигрантов

Школа № 87 — одна из шести в городе, где обучается наибольшее число детей-мигрантов

Поделиться

— У нас обучаются дети разных национальностей, но конфликтов на национальной почве нет. Возникают ситуации чисто подростковые, а не национальные. У меня в школе больше 800 человек, и у нас ни одного конфликта на межнациональной почве нет. Даже если возникают ситуации, они совершенно о другом — дети растут, ну сами понимаете. Пока не могу вам ничего сказать, я не разговаривала еще с прокуратурой и ни с кем-либо. Вообще скажу, что мы не делим детей в школе по национальностям. Приходят дети разные, я их всех принимаю, независимо от того, русский он, таджик, езид, киргиз, еврей — у нас и такие дети есть. Вот так как мы не делим их по национальностям, то и напряженности у нас нет, — объясняет директор школы.

В ГУ МВД по Новосибирской области не ответили на вопрос НГС относительно национальности напавших на Илью подростков, однако уточнили, что те имеют отрицательные характеристики:

— В рамках проведения дополнительной проверки по материалу установлены и опрошены все участники противоправного деяния, которые не отрицают факт нанесения телесных повреждений потерпевшему. С данными подростками и их законными представителями проведены разъяснительные беседы о недопущении в дальнейшем подобных фактов. Все вышеперечисленные несовершеннолетние обучаются в средних общеобразовательных организациях, по месту обучения характеризуются с отрицательной стороны, так как имеют низкую успеваемость, пропуски занятий без уважительных причин.

Сотрудники полиции направили запросы в медучреждение, где обследовался Илья: это необходимо для истребования документации и дальнейшей судебно-медицинской экспертизы.

Светлана беспокоится, что подростки, и так чувствующие свою безнаказанность, не получат никакого наказания. А значит, инциденты с драками и вымогательством денег или других ценностей продолжатся

Светлана беспокоится, что подростки, и так чувствующие свою безнаказанность, не получат никакого наказания. А значит, инциденты с драками и вымогательством денег или других ценностей продолжатся

Поделиться

— После установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью, по заявлению будет принято законное и обоснованное решение. Также будет решаться вопрос о постановке данных подростков на профилактический учет в ПДН, — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как добавила Светлана, первоначально дело о нападении на ее сына собирались закрыть еще в конце сентября и пообещали прислать ей копию о закрытии по почте. Но 14 октября с ней вновь связался инспектор: дело, по ее словам, вернули из прокуратуры.

В сентябре корреспонденты НГС побывали в школе на окраине города, где учителя обучают детей-мигрантов. О том, как в 7-й класс приходят подростки, не знающие русского языка, и о каких будущих профессиях они мечтают — смотрите в этом репортаже.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

избиениеподросткиполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...