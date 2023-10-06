«Тараканы по всему подъезду»: в центре Новосибирска заметили насекомых в подъезде — жильцы винят в этом соседа

В Новосибирске в доме на улице Карамзина, 34 появилось много тараканов. Некоторые жильцы считают, что насекомые расползаются из квартиры, в которой хозяин собирает мусор.
В паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» девушка написала, что в одной из квартир живет мужчина, у которого в гостях также живет его бездомный друг. Со слова автора поста, мужчины складируют мусор в квартире. На предоставленном ею фото видно, что на кухне лежит множество мешков с отходами, пластиковых бутылок и стаканов. Жильцы писали жалобы в управляющую компанию «Спас-Дом» и администрацию Центрального округа.
— На сегодняшний день тараканы распространились по всему подъезду, вплоть до первого этажа, и жильцы соседнего подъезда также обнаруживают тараканов и клопов в своих квартирах, — написала жительница в «АСТ-54».
В распоряжении НГС есть копия ответа, который в 2022 году в ответ на жалобу жильцов дала Государственная жилищная инспекция. В нем говорится следующее:
— Согласно перечню работ и услуг по содержанию общего имущества, дезинсекция проводится раз в два года. Управляющей компанией оформлена дополнительная заявка на дезинсекцию.
НГС направил запрос в Государственную жилищную инспекцию.
Что говорят в управляющей компании
В управляющей компании «Спас-Дом» нам подтвердили, что туда поступало обращение от жильцов дома.
— В течение положенного времени мы дадим ответ. Вообще, в таких ситуациях обычно тяжело что-либо сделать, так как сложно попасть к человеку в квартиру. Но, тем не менее, пытаемся помочь. Письмо передано в службу безопасности. Будут приниматься меры и проводиться беседы, — заверили в УК.
НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации.
Ранее три сибирячки рассказали НГС о том, как боролись с тараканами в своих квартирах. Им пришлось использовать самые разные методы, некоторые из которых оказались неэффективными. Читайте, что может помочь в такой ситуации.
В прошлом году новосибирцы заметили на пляже стаю странных крылатых муравьев. Ученые рассказали, что они там делали и как скоро избавятся от крыльев. А этим летом в городе объявились огромные глянцево-черные тараканы — 20 лет назад из-за них была паника.