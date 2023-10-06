«Тараканы по всему подъезду»: в центре Новосибирска заметили насекомых в подъезде — жильцы винят в этом соседа

В паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» девушка написала, что в одной из квартир живет мужчина, у которого в гостях также живет его бездомный друг. Со слова автора поста, мужчины складируют мусор в квартире. На предоставленном ею фото видно, что на кухне лежит множество мешков с отходами, пластиковых бутылок и стаканов. Жильцы писали жалобы в управляющую компанию «Спас-Дом» и администрацию Центрального округа.