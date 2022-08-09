На новосибирском пляже заметили облако крылатых муравьев — объясняем, в чем их особенность

В Новосибирске на пляже «Бумеранг» заметили множество муравьев, у которых есть прозрачные крылья. Специалисты объяснили, в чем особенность этих насекомых.

— На меня напали неизвестные насекомые. Похожи на летающих муравьев. Мы на «Бумеранге» отдыхали, и вдруг налетела целая толпа этих вот. Не знаю, что это было, — рассказала читательница НГС Елена, которая была на пляже с семьей на прошедших выходных.

