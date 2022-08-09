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На новосибирском пляже заметили облако крылатых муравьев — объясняем, в чем их особенность

По словам биологов, насекомые собираются основать новый муравейник

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На пляже были заметны десятки насекомых

На пляже были заметны десятки насекомых

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В Новосибирске на пляже «Бумеранг» заметили множество муравьев, у которых есть прозрачные крылья. Специалисты объяснили, в чем особенность этих насекомых.

— На меня напали неизвестные насекомые. Похожи на летающих муравьев. Мы на «Бумеранге» отдыхали, и вдруг налетела целая толпа этих вот. Не знаю, что это было, — рассказала читательница НГС Елена, которая была на пляже с семьей на прошедших выходных.

Жанна Резникова, доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ в Институте систематики и экологии животных СО РАН, объяснила НГС, что на фото показан муравей рода Формика.

— Муравьи, которых мы видим в муравейнике (без крыльев), — это рабочие особи, неоплодотворенные самки, у которых крылья не развиваются. Раз в год в муравейнике появляются крылатые особи — самцы и самки. Это явление называется лёт муравьев. Самцы маленькие, темные, чаще всего в них муравья и не опознают. Живут они недолго и после спаривания погибают, а самка после спаривания и оплодотворения теряет крылья, основывает гнездо и превращается в настоящую машину для откладки яиц, — рассказала специалист.

Обычно такое явление, как лёт муравьев привлекает птиц, которые питаются насекомыми.

По словам Биолога Алексея Яновского, у главной самки в муравейнике всегда есть крылья. Другие крылатые насекомые покидают муравейник в середине лета и основывают новое гнездо. После этого главная самка, ставшая царицей, откусывает себе крылья и остается внутри муравейника до конца жизни.

В начале лета в Новосибирске заметили ранний вылет слепней. Биолог Алексей Яновский объяснил, чем опасны эти насекомые и как защитить себя от них.

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