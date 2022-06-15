«Режут кожу, как бритвой»: слепни появились в Новосибирске на три недели раньше, чем обычно
Эти насекомые нападают на людей и животных
В Новосибирске в районе Академгородка 14 июня заметили слепней. Эти насекомые обычно появляются в конце июня. Они могут нападать на людей и животных, при этом больно резать кожу, чтобы выпить кровь.
Слепня сфотографировал на своей даче ученый-биолог Алексей Яновский.
— В этом году первые слепни появились примерно на три недели раньше, чем обычно. В прежние годы они нападали в конце июня. Самый распространенный — олений слепень. Вообще есть несколько видов, — рассказал НГС специалист.
Ближе к июлю могут появиться бычьи слепни, которые размером напоминают шершней. На берегах Обского водохранилища наиболее распространены слепни-дождевки. Еще один вид — златоглазка, размером с небольшую муху.
— В основном они нападают на домашний скот: коров, лошадей, у которых не особо длинная шерсть. Они садятся на тело животного, раздвигают шерсть и режут кожу, как бритвой. Кровь сочится, и насекомое пьет эту кровь. Также могут кусать человека на тех местах, где нет одежды, — объяснил биолог Алексей Яновский.
На животных нападают только самки слепней, чтобы напитаться кровью для будущего потомства. В основном насекомые водятся в болотистой местности, где развиваются их личинки. Также взрослые слепни скапливаются в местах, где много домашнего скота, но могут залетать и в черту города.
— Репелленты на них не действуют. Можно защититься только одеждой, отмахиваться от них. Также насекомые не любят дым, — добавил Алексей Яновский.
Ранее новосибирцев предупредили о появлении мошек. Ожидается, что в этом году насекомые будут вести себя менее агрессивно, чем в прошлом.