«Режут кожу, как бритвой»: слепни появились в Новосибирске на три недели раньше, чем обычно

В Новосибирске в районе Академгородка 14 июня заметили слепней. Эти насекомые обычно появляются в конце июня. Они могут нападать на людей и животных, при этом больно резать кожу, чтобы выпить кровь.



Слепня сфотографировал на своей даче ученый-биолог Алексей Яновский.

— В этом году первые слепни появились примерно на три недели раньше, чем обычно. В прежние годы они нападали в конце июня. Самый распространенный — олений слепень. Вообще есть несколько видов, — рассказал НГС специалист.

