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«Мошки не будут столь агрессивными»: когда появятся насекомые и сколько их ждать этим летом в Новосибирске

При этом комары уже появились

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Вопреки бытующему мнению, развитие мошек зависит от температуры воздуха, а не от количества воды

Вопреки бытующему мнению, развитие мошек зависит от температуры воздуха, а не от количества воды

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В Новосибирске первые мошки появятся после 20 мая, при этом насекомые будут не такими агрессивными, как в прошлом году, из-за малого количества воды на Алтае.

— Мошки никуда не денутся, поскольку никаких непредвиденных явлений в нашем регионе не происходит. Количество осадков в мае не столь велико, но это не влияет на развитие мошек, — объяснила Людмила Петрожицкая, кандидат экологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных. — Развитие и жизнь мошек во многом зависит от температуры внешней среды. Этот сезон идет по среднемноголетним показателям.

Первые насекомые в Новосибирске должны появиться после 20 мая, комары уже есть.

— Учитывая то, что запасов воды на Алтае не много, то паводка в июне дождевого алтайского не предвидится, как говорят гидрологи. И мошки, отрождающиеся в реке Обь, не будут столь агрессивны. Но численность их будет средняя — от 60 до 90 особей за один учет сачком, — поделилась цифрами специалист.

До начала лета осталось чуть больше двух недель. Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные.

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