«Просыпаешься, а он сидит на подушке, наблюдает»: 3 истории о войне новосибирцев с тараканами (и рабочие методы)

«Бросились врассыпную из старого гарнитура»

Сибирячка Анастасия в 2022 году вернулась жить в квартиру, которую до этого сдавала три года. Всё это время там были разные жильцы, в том числе парни-студенты и семейная пара, любившая выпить.



— На кухне стоял старый советский гарнитур. После жильцов я начала его мыть, а внутри обнаружила горы присохшей грязной посуды. Я всю ее выбросила, а в шкафах начала находить тараканов. Обычно они попадались в выдвижном ящике для вилок и ложек поздним вечером, — рассказала Анастасия.



Девушка обрабатывала квартиру мелком, ставила клеевые ловушки, но они не помогали. Анастасия начала делать ремонт, и в первую очередь решила сломать и выбросить старый гарнитур, который и облюбовали тараканы.

