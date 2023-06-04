«Просыпаешься, а он сидит на подушке, наблюдает»: 3 истории о войне новосибирцев с тараканами (и рабочие методы)

Те, кто когда-нибудь жил в общежитии или старых домах, знает, что одна из главных проблем такого жилья — тараканы. От этих насекомых, не столько опасных, сколько неприятных, часто бывает сложно избавиться. Люди используют и народные средства вроде шариков с борной кислотой и специальные инсектициды. Мы поговорили с новосибирцами, которые на своем опыте знают, что вывести тараканов довольно сложно. Рассказываем их истории и советы — возможно, они вам пригодятся.
«Бросились врассыпную из старого гарнитура»
Сибирячка Анастасия в 2022 году вернулась жить в квартиру, которую до этого сдавала три года. Всё это время там были разные жильцы, в том числе парни-студенты и семейная пара, любившая выпить.
— На кухне стоял старый советский гарнитур. После жильцов я начала его мыть, а внутри обнаружила горы присохшей грязной посуды. Я всю ее выбросила, а в шкафах начала находить тараканов. Обычно они попадались в выдвижном ящике для вилок и ложек поздним вечером, — рассказала Анастасия.
Девушка обрабатывала квартиру мелком, ставила клеевые ловушки, но они не помогали. Анастасия начала делать ремонт, и в первую очередь решила сломать и выбросить старый гарнитур, который и облюбовали тараканы.
—– Когда пришел знакомый и начал ломать мебель, из гарнитура врассыпную бросились тараканы. Их было очень много — десятки. Я боялась, что они поселятся в постельном белье и вещах, — вспоминает сибирячка.
На следующий день она пошла в хозяйственный магазин, где продавец порекомендовала приобрести дуст (инсектицид в форме порошка). Анастасия купила его.
— Дома я рассыпала дуст и стала ждать. Через день стала находить мертвых тараканов повсюду. Через неделю не попадался ни один. С тех пор тараканов больше не встречала, — рассказала она.
Бессмысленная война в общежитии
Александра, как и многие, столкнулась с тараканами, когда жила в общежитии.
— Просыпаешься, а какой-нибудь таракан Гоша сидит на подушке, наблюдает. Неприятно, конечно, находить их в еде. Однажды я заваривала лапшу быстрого приготовления, залила кипяток, накрыла тарелкой. Открываю, а там лежит рыжий усатый трупик. «С мясцом», — пошутила я, но есть всё-таки не стала, — рассказала девушка. — Четыре года продолжалась эта эпопея. Бороться с ними в общаге было просто бессмысленно. Первое время мы пытались: мазали все углы и шкафы гелем-отравой, где-то подсыпали порошок, но результат был практически нулевым. Вскоре мы с соседками привыкли. Главное — еду не оставлять открытой.
Затем сибирячка переехала в съемную квартиру. Она распаковала все вещи, а через два дня на новом месте заметила первого таракана. Скоро стало понятно, что насекомых там намного больше.
— Их было очень много, и я не понимала, откуда они и как я могла их не заметить. Здесь уже пришлось выходить на настоящую тропу войны. Ловушки, гели и даже уксус — в ход пошли все методы, в том числе народные. Но самыми эффективными оказались ловушки, — вспоминает Александра.
С ними тараканов становилось меньше, но полностью насекомые не исчезли. Однажды Александре нужно было уехать на два месяца. Перед этим она заклеила все щели в квартире, распылила дихлофос, перекрыла воду. Когда девушка вернулась, тараканов не было. Они не появляются больше года.
Лайфхак для тех, у кого есть питомцы
Семья Ирины живет на первом этаже дома на улице Ипподромской. По словам женщины, раньше тараканы появлялись довольно часто. Чтобы избавиться от них, она использовала самый известный народный метод: смешивала борную кислоту, яичный желток и нерафинированное подсолнечное масло. Потом смесь скатывала в шарики и раскладывала в крышки от пластиковых бутылок, а потом расставляла их по дому. На ночь ограничивала доступ насекомым к воде.
— На следующий же день еле живые брюхом кверху толпами лежат и в итоге исчезают, — рассказала Ирина. — И еще лайфхак: у нас есть кошка, и лакомое место для тараканов — это её миска, так вот миску мы ставили в тарелку с водой, добавляя туда жидкость для мытья посуды — это ограничивало насекомым доступ к корму.
Почему не все средства помогают?
Как рассказал НГС Александр Макашин, директор ООО «Центр гигиены и экспертизы», тараканы обычно появляются в старых домах и там, где недостаточно тщательно убираются.
— Такого, чтобы в доме был порядок, а там заводились тараканы, практически не бывает. А если они там появляются, на это мгновенно реагируют жильцы и быстро от них избавляются, — объяснил специалист.
Насекомые могут не реагировать на некоторые виды инсектицидов, если раньше в доме уже проводили обработку таким средством.
— Это происходит из-за того, что у насекомых вырабатывается резистентность, то есть устойчивость к определенному типу препаратов. Если они пережили обработку и остались живы, то они и их потомство уже устойчивы к этим препаратам, — рассказал Александр Макашин.
Поэтому, если вы пытаетесь избавиться от тараканов, а какое-то средство не помогает, то нужно пробовать новые до тех пор, пока не найдется эффективное.
— Главное — соблюдение санитарных норм. Не должно быть остатков пищи, протекающих кранов. Где этого нет, нет и тараканов, — добавил специалист.
Ранее мы публиковали колонку СММ-редактора НГС Маргариты, которой пришлось бороться с клопами в своей квартире. Она несколько раз вызывала дезинсектора, чтобы избавиться от этих насекомых. Читайте подробности здесь.