«Охотилась с ножом раза четыре перед сном». История сибирячки, которая не могла вывести клопов — они превратили жизнь в ад

О некоторых проблемах не принято говорить. Причем, если раньше это было «не выноси сор из избы», то сейчас — «не говори, что этот сор твой». Сюда же, кстати, знаменитое «у одной моей знакомой…». Для тех, кто не в курсе: так иногда начинаются истории, которыми очень хочется поделиться, но стыдно признать, что приключились они с тобой. Пьяный дебош, сыпь не на том месте и даже вредные насекомые (мало кто расскажет о том, что у него вши или клопы). Предрассудков много, информации — ищи да не опозорься. Оказавшись на одном диване с клопами, автор этой колонки поняла — о некоторых проблемах всё же стоит рассказать.
Ночь. Я просыпаюсь в холодном поту и чувствую, что в своей постели я не одна. Кто-то ползет по ноге. Хватаю телефон, включаю фонарик и начинаю судорожно искать — вот он, зараза…
Соседи бывают разные: одни шумят по ночам, о других вообще никогда ничего не слышно, а третьи норовят залезть в штаны (опустим двусмысленные подробности). Мне посчастливилось стать обладателем сразу двух видов — первого и третьего. И знаете, если первые мне особо не мешали (ну ругались иногда, музыку громко слушали), то с последними у меня появилась новая фобия.
Клопы оказались не просто неприятными соседями. Чтобы избавиться от них, пришлось потратить не одну тысячу рублей, а нервные клетки вообще не счесть. Насекомые эти жутко живучие (их тяге к жизни действительно можно позавидовать). Природа наградила клопов «пуленепробиваемым» панцирем, а опыт поколений — чуйкой к побегу. Без шуток. Чтобы найти и раздавить клопа, надо постараться. Во-первых, днем его не сыщешь, насекомые активны глубокой ночью, в 4–5 часов. Во-вторых, сплющенное тело клопа помогает ему не быть раздавленным, например, когда человек поворачивается во сне. Опытным путем я выяснила, что насекомое проще разрезать ножом: я выделила для этой цели отдельный кухонный нож и охотилась с ним на своем диване раза четыре перед сном. Картина странная, но меня это успокаивало.
Правда позже я узнала, что делать так не стоит. Когда клоп лопается, содержимое его желудка размазывается, оставляя довольно заметное коричневое пятно. Отстирать его с постели практически невозможно. В то же время давить клопа на себе еще и опасно — насекомые являются переносчиками различных инфекций.
Первый раз я обнаружила клопа в конце января. Тогда коричневатый «малыш» заполз мне на руку, почти сразу я нашла и «папу-клопа» на подушке. Испугалась и вызвала ГОРСЭС. Но, как я уже говорила, клопы — очень живучие, так что одной дезинсекцией не обошлось. Через месяц вторая, жестче. Еще через 10 дней — третья. Я не то что не могла спать, сидеть на диване было невыносимо. Казалось, будто меня атаковали со всех сторон, в своей квартире я уже не была хозяйкой.
ГОРСЭС — санитарная служба Новосибирска. С 2007 года оказывает санитарно-эпидемиологические услуги по дезинсекции (уничтожение насекомых), дератизации (уничтожение грызунов) и дезинфекции (уничтожение возбудителей инфекционных болезней).
Интересно, что клопы меня практически не кусали. Была пара красных шишек на ногах, и всё, хотя со времен жизни в общежитии я знала — кровопийцы живого места на теле не оставляют. Этот факт успокаивал несколько дней: «Видимо, клопов не так много». А затем наступило утро. В потемках я проснулась и начала собираться на работу, добрела до ванной с полузакрытыми глазами, а затем увидела свое отражение. И нет, напугал совсем не утренний опухший вид. На моем лице сидел клоп! Я смахнула его в раковину и смыла кипятком. Тогда пришло время второй дезинсекции.
На следующий день пришел дезинсектор с противогазом наперевес и огромной сумкой: в его арсенале были разные смертоносные жидкости и так называемый «туман». От него я узнала, что клопы те еще гурманы. Например, моя третья группа крови им якобы не по вкусу, поэтому они меня не кусают. В правдивости этого суждения я не уверена, что подтверждают и разные источники. А вот то, что клопы могут прожить без еды год, незаметно жить с человеком бок о бок, а потом вновь активизироваться — оказалось правдой. Поэтому, если вы думаете, что хорошо знаете свою квартиру, поверьте, они знают ее лучше. Знают, в какой щели дивана теплее, под какой плинтус бежать и какую картину вы точно не будете трогать ближайшие лет пять.
Клопы — одни из самых сложных для выведения паразитических насекомых. Они очень быстро размножаются и долгое время могут обходиться без пищи (крови). К тому же хорошо адаптируются к химическим препаратам. Людям постельный клоп опасен преимущественно своими укусами, из-за которых человек лишается нормального сна и отдыха. Они часто вызывают сыпь и аллергию, а также могут являться переносчиками
В общем несмотря на то, что квартиру протравили уже два раза, соседей у меня не убавилось. Их даже стало больше. Тревоги, впрочем, тоже. Дезинсекторы предупреждают: в первые дни количество клопов может увеличиться и это нормально. Но шел десятый день, одиннадцатый, и сказать, что они медленно умирают, я никак не могла. Спать не получалось, среди ночи я просыпалась и устраивала рейды с фонариком… В ход пошли и народные средства. Обработала все плинтусы уксусом: «Чтоб вы все сдохли!». Ненависть, отчаяние, третий вызов ГОРСЭС.
Приехал тот же дезинсектор в полном непонимании, как насекомые смогли выжить. У соседей, кстати, с их слов, клопов нет. Словно моя маленькая студия — это черная дыра, притягивающая к себе всех клопов и не выпускающая их за пределы четырех стен. Решили, если травить, то травить окончательно, самым жестким средством, «туманом». Называется он так не случайно: в помещении распыляется мелкодисперсный раствор, который покрывает все поверхности и попадает в каждое маленькое отверстие. Такой метод считается самым эффективным (и самым дорогим).
Дома я тогда не ночевала двое суток, чтобы всё как следует «промариновалось». С тех пор прошло две недели, а моих «друзей» и впрямь не видно. Хотя пижамные штаны я уже по привычке продолжаю заправлять в носки…