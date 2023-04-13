«Охотилась с ножом раза четыре перед сном». История сибирячки, которая не могла вывести клопов — они превратили жизнь в ад

Ночь. Я просыпаюсь в холодном поту и чувствую, что в своей постели я не одна. Кто-то ползет по ноге. Хватаю телефон, включаю фонарик и начинаю судорожно искать — вот он, зараза…

Соседи бывают разные: одни шумят по ночам, о других вообще никогда ничего не слышно, а третьи норовят залезть в штаны (опустим двусмысленные подробности). Мне посчастливилось стать обладателем сразу двух видов — первого и третьего. И знаете, если первые мне особо не мешали (ну ругались иногда, музыку громко слушали), то с последними у меня появилась новая фобия.

