«Неожиданно большие»: в Новосибирске объявились глянцево-черные тараканы — 20 лет назад из-за них была паника

— Они неожиданно большие и глянцево-черные, непохожи на наших. Вроде не летают и выползают только по ночам летом. Зимой мы не видели их. Обитают ли они только в канализации или по-соседски забегают в тот крутой дом, мне очень интересно, — прокомментировала запись Ксения.



НГС показал снятое сибирячкой видео биологу Алексею Яновскому, и ученый узнал необычных насекомых.

— Насекомое похоже на таракана, только не привычного для нас рыжего таракана — так называемого прусака, на латыни Blatella germanica, — утверждает ученый. — Похоже, что на фото именно черный, или русский таракан (на латыни Blatta orientalis). Он преобладал на Руси до появления прусака.