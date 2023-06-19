«Неожиданно большие»: в Новосибирске объявились глянцево-черные тараканы — 20 лет назад из-за них была паника

В Новосибирске из канализации вылезли необычные щелкающие тараканы. Видео с огромными насекомыми, издающими странные звуки, сняла в субботу,
На вид странные тараканы в несколько раз крупнее привычных прусаков, имеют более округлую и выпуклую форму тела, а еще гораздо темнее привычных новосибирцам рыжих тараканов.
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— Они неожиданно большие и глянцево-черные, непохожи на наших. Вроде не летают и выползают только по ночам летом. Зимой мы не видели их. Обитают ли они только в канализации или по-соседски забегают в тот крутой дом, мне очень интересно, — прокомментировала запись Ксения.
НГС показал снятое сибирячкой видео биологу Алексею Яновскому, и ученый узнал необычных насекомых.
— Насекомое похоже на таракана, только не привычного для нас рыжего таракана — так называемого прусака, на латыни Blatella germanica, — утверждает ученый. — Похоже, что на фото именно черный, или русский таракан (на латыни Blatta orientalis). Он преобладал на Руси до появления прусака.
Черный таракан, объясняет биолог, раза в два толще прусака. Он медлительный и не бегает, как рыжие тараканы, а как будто ползает.
Черных собратьев шустрые прусаки активно вытесняют, но в Новосибирске с ними тем не менее сталкиваются не впервые.
— Жительницы дома на Арбузова, 1 в Академгородке лет 20 назад собрали их в подвале дома, — вспомнил Алексей Яновский. — Подняли панику: мол, этих чудищ привезли с товаром для секонд-хенда в этом доме. Но это как раз наш родной русский черный таракан.
По словам Алексея Яновского, морозы черные тараканы не любят — погибают уже при
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