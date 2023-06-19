freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 83.65
eur 91.63
Тема дня19-летнюю девушку ищут две недели
Все новости
Все новости

«Неожиданно большие»: в Новосибирске объявились глянцево-черные тараканы — 20 лет назад из-за них была паника

Биолог рассказал, что это за вид насекомых

2 552

На фото необычные тараканы выглядят темно-коричневыми, но Ксении они показались черными

Поделиться

В Новосибирске из канализации вылезли необычные щелкающие тараканы. Видео с огромными насекомыми, издающими странные звуки, сняла в субботу, 17 июня, на улице Щетинкина сибирячка Ксения Масловская.

На вид странные тараканы в несколько раз крупнее привычных прусаков, имеют более округлую и выпуклую форму тела, а еще гораздо темнее привычных новосибирцам рыжих тараканов.

Осторожно, это видео может показаться вам неприятным.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
А вы бы испугались такого огромного усача?

Видео: Ксения Масловская

— Они неожиданно большие и глянцево-черные, непохожи на наших. Вроде не летают и выползают только по ночам летом. Зимой мы не видели их. Обитают ли они только в канализации или по-соседски забегают в тот крутой дом, мне очень интересно, — прокомментировала запись Ксения.

НГС показал снятое сибирячкой видео биологу Алексею Яновскому, и ученый узнал необычных насекомых.

— Насекомое похоже на таракана, только не привычного для нас рыжего таракана — так называемого прусака, на латыни Blatella germanica, — утверждает ученый. — Похоже, что на фото именно черный, или русский таракан (на латыни Blatta orientalis). Он преобладал на Руси до появления прусака.

Черный таракан, объясняет биолог, раза в два толще прусака. Он медлительный и не бегает, как рыжие тараканы, а как будто ползает.

Черных собратьев шустрые прусаки активно вытесняют, но в Новосибирске с ними тем не менее сталкиваются не впервые.

— Жительницы дома на Арбузова, 1 в Академгородке лет 20 назад собрали их в подвале дома, — вспомнил Алексей Яновский. — Подняли панику: мол, этих чудищ привезли с товаром для секонд-хенда в этом доме. Но это как раз наш родной русский черный таракан.

По словам Алексея Яновского, морозы черные тараканы не любят — погибают уже при 0 градусов — именно поэтому новосибирцы и встречают их только летом.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы заметили на пляже стаю странных крылатых муравьев. Ученые рассказали, что они там делали и как скоро избавятся от крыльев.

По теме

НасекомыеТараканыГигантские тараканы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter