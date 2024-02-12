Тропический ад из-за аварии: гигантские слизни развелись в пятиэтажке на Трикотажной — шокирующее видео

Накануне вечером, 11 февраля, в Новосибирске горячей водой затопило подвал пятиэтажки на Трикотажной, 60/2. Из-за этого по квартирам жильцов начали ползать слизни, а комнатные температуры доходят до +31 градуса. Об этом редакции НГС рассказал старший по дому Алексей Генов. Жители и управляющая компания считают, что виноваты прорывы на теплотрассах, а энергетики настаивают, что у дома проблема с герметизацией, за которую ответственна сама УК.
«По три штуки встречаю»
— Я живу в этом доме около десяти лет, старшим по дому стал пять лет назад. Испытания теплосетей и раньше негативно отражались на нашей жизни, но в последние три года они стали регулярным источником проблем. В нашем доме много пенсионеров, когда горячая вода с теплотрасс СГК стекает в подвал, мы даже не включаем электроприборы: боимся короткого замыкания из-за пара. Каждая авария на теплосети в окрестностях больно аукается нашему дому, его конструктив на глазах приходит в негодность. Два года назад по текущему ремонту мы меняли освещение в подвале, уже сейчас все это пришло в негодность, — посетовал Генов.
Жители поделились кадрами, которые расскажут о проблеме лучше любых слов: огромные слизни, клубы пара в подъезде и квартирах и аномальные показания термометров.
— Таких огромных слизней я, бывает, по три штуки в день в квартире встречаю. Сложно вообще как-то цензурно свои ощущения по этому поводу выразить, — добавил Генов.
Подвал признали аварийным
Ранее жильцы пятиэтажки заказывали экспертизу конструктива дома, минувшей весной ООО «Стард» пришло к заключению «о недопустимом состоянии стен подвала». Его пол, отмостки и перегородки признали опасными для эксплуатации.
— Общее состояние подвала признано аварийным — свидетельствующим об исчерпании несущей способности и опасности разрушения, — говорится в выводах экспертного заключения (копия есть в распоряжении НГС).
9 января после прошлого порыва УК «Дзержинец» составила акт обследования дома. Коммунальщики пришли к выводам, что причиной затопления подвала кипятком стали порывы на трассе теплосетей. Было решено провести оценку «восстановительных работ конструкций здания, поврежденных вследствие воздействия температуры и влаги из-за постоянных аварийных ситуаций на транзитных теплотрассах».
— За прошлый отопительный сезон из-за испытаний теплосетей и аварий на них же подвал этого дома топило шесть раз. Еще дважды — в этом сезоне. Меры, которые энергетики принимают по нашим заявкам, помогают лишь временно. Если подвал Трикотажной, 60/2 затопит хотя бы еще раз — мы как управляющая компания инициируем иск о возмещении ущерба к «Новосибирской теплосетевой компании», — заявил НГС технический директора УК «Дзержинец» Николай Дударев.
Кто отвечает за герметизацию?
В НСТК (входит в СКГ) настаивают, что управляющая компания не озаботилась подготовкой к отопительному сезону.
— На транзитном трубопроводе Трикотажная, 60/2 порывов за время эксплуатации не было, состояние теплосети удовлетворительное. Тем не менее в случае дефектов на магистральных трубопроводах вблизи дома может быть парение и незначительное подтопление подвала. Это может происходить из-за отсутствия качественной герметизации на месте входа теплосетевых коммуникаций в дом. В июле 2023 года мы поставили в известность управляющую компанию «Дзержинец»: проблему отсутствия герметизации зафиксировали в акте технического осмотра при подготовке к отопительному сезону, — так ответили в НТСК на запрос НГС.
Январский акт о причинах затопления подвала энергетики считают нелегитимным.
— По правилам, подобное обследование должно проводиться в присутствии сотрудника теплосетевой компании, однако мы приглашены не были, — добавили в НТСК.
При этом в УК «Дзержинец» считают, что узел теплотрасы, где зафиксирована разгерметизация, относится к имуществу НТСК.
Ранее квартиру в «Евробереге» дважды затопило горячей водой — теперь всему дому поменяют стояки.