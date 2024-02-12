Тропический ад из-за аварии: гигантские слизни развелись в пятиэтажке на Трикотажной — шокирующее видео

Жители поделились кадрами, которые расскажут о проблеме лучше любых слов: огромные слизни, клубы пара в подъезде и квартирах и аномальные показания термометров.

— Таких огромных слизней я, бывает, по три штуки в день в квартире встречаю. Сложно вообще как-то цензурно свои ощущения по этому поводу выразить, — добавил Генов.