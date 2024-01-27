«На меня хлынула волна кипятка»: квартиру в «Евробереге» дважды затопило горячей водой — теперь всему дому поменяют стояки

В квартире десятиэтажки на Большевистской, 96/1 в микрорайоне «Европейский берег» произошел сильный потоп: за считанные минуты квартиру залило горячей водой по щиколотку. В это время ее жительниц, Анны и Ирины, не было дома — они примчались после того, как им позвонила встревоженная соседка. Сильнее всего девушек беспокоило то, что в эпицентре наводнения в полном одиночестве оставалась их кошка. Сейчас в квартире уже всё убрано, но совсем без последствий не обошлось. Об этом — в материале корреспондента НГС Анастасии Бичаковой.
Не прошло и полугода
Цунами обрушилось на квартиру Анны и Ирины 16 января. В коробе, которым скрыты коммуникации, прорвалась труба горячего водоснабжения, и поток обжигающей воды ринулся в квартиру. Как и все стены в санузле, короб отделан кафельной плиткой — кое-где от напора воды она начала отклеиваться и теперь слегка пошатывается, осторожно показывают девушки.
Одной из плиток больше нет, вместо нее крупная прямоугольная дыра. Рабочие сняли ее после предыдущего прорыва — он случился не так давно, осенью 2023 года.
— Сантехники убрали плитку при предыдущей попытке запаять трубу, обратно до замены труб ее решили не ставить. Как будто предугадывали, ведь в итоге короб всё равно придется разбирать, — рассказала Анна. — Кстати, за снятие плитки с нас взяли денег — будто это не вынужденный демонтаж, а наше дизайнерское решение.
Ирина во время первого прорыва была дома. Хотя тогда воду быстро перекрыли, за 5–7 минут ее налилось по щиколотку, вспомнила она.
— В прошлый раз Ира молниеносно убрала многое с пола, а в подвале быстро была перекрыта вода: прибежал сантехник с ключом и выключил ее. Поэтому у нас только немного поплыл ламинат и, по-моему, чуть-чуть покоцались икеевские тумбочки — полуфанерные, полубумажные. Компенсацию [больше 200 тысяч рублей] нам выплатили меньше, чем за три недели до нового потопа, — рассказала Анна (согласно предоставленным скриншотам, банковские поступления по соглашению о возмещении поступили 26 и 28 декабря 2023 года).
Горячо и туманно
Второй потоп, начавшийся вскоре после новогодних праздников, для ее жительниц стал неожиданностью. Даже при том, что ранее с прорывами на «Европейском береге» уже сталкивались их соседи. Оставив хозяйничать лишь кошку, девушки ушли по делам. Уже примерно через 40 минут им позвонила соседка.
Дальше всё как в тумане — причем в буквальном смысле. Приехавшая на место Ира успела снять короткое видео, где видно, как вода с большой скоростью стекает уже по лестнице в подъезде: парящие от горячего потока ступеньки отдаленно напоминали фонтан в Петергофе. Сибирячка признается, что, пробираясь через него, не могла перестать думать об остававшейся дома кошке и надеялась, что та жива.
Быстро попасть в квартиру оказалось сложно. Было горячо и практически ничего не видно из-за пара, стеной поднявшегося в помещениях.
— Мы ехали на разных такси: я с Ленина, а Аня с Красного проспекта. Как по заказу — пробка на Большевичке, какая-то авария, — вспоминает Ирина. — Я добралась первой и обалдела: зашла в подъезд, а там уже нулевая видимость. Открыла дверь в квартиру, на меня хлынула волна кипятка, и стало понятно, что войти туда просто так не получается. Какое-то время стояла и кричала о помощи, выбегала на улицу, писала в общий чат. Через 10 минут начали спускаться соседи, и Аня тоже появилась. Зашли. Пытаюсь понять, где кошка — это страшная минута. А потом вижу, что она забралась на самый высокий цветок на подоконник, вжалась в него и с выпученными глазами орет.
Чтобы испуганная питомица смогла обсохнуть и успокоиться, на несколько часов ее взяли к себе неравнодушные соседи. Они же рассказали девушкам, что с начала прорыва кошка мяукала настолько громко, что ее было слышно из-за закрытой двери в квартиру.
«Я очень занят. Не знаю, чем помочь»
Об очередном потопе Анна и Ирина сразу сообщили управдому, но поначалу мужчина отказался к ним приезжать, говорят они. На место отправили сантехника, но и он пришел не сразу. По воспоминаниям девушек, всё это время — около часа — горячая вода не переставала литься.
— Пока ехала из центра, вызвонила управляющего. Говорю: «Берите ведро, тряпку и приходите с нами выгребать». Он отвечает: «Сегодня занят». Я ему: «Вы понимаете, что у меня животное может умереть? И вообще, вызывайте клининг, сантехника, сам приезжайте». На это заявил: «Вы же понимаете, что в прошлый раз мы дали вам клининг по доброте душевной?» — возмущается Ирина.
Анна добавляет, что они связывались с аварийной службой, но там тоже просили дождаться сантехника.
— Он пришел, а ключа нет, и отправился назад. Район немаленький: пока сбегал, пока вернулся, то да сё. В аварийке такие спокойные ребята. И управдом: «Я очень занят. Не знаю, чем помочь, сантехника же вызвал», — высказалась она.
После долгожданного перекрытия воду из комнат помогали вычерпывать соседи. Они не остались в стороне: с собой принесли резиновые сапоги, ведра, тазы, сухую одежду. Предложили накормить девушек и поставить их телефоны на зарядку. Была замечена на месте аварии и сотрудница клининга.
— Внутрь квартиры она не зашла, подбирала воду в подъезде и строжилась, что я топчу по помытому. Все вещи, которые вымыло [наружу] — придверный коврик, еще какие-то мелочи — она собрала и куда-то унесла. Где они теперь, мы не знаем: записали в ущерб, но по факту их просто куда-то дели, — комментирует Аня.
Звонки и подсчеты ущерба
По словам жительниц пострадавшей квартиры, из управляющей компании к ним пришли только на следующий день, когда они сами позвонили генеральному директору компании «Брусника. Управление домами» Евгению Арбенину. Вместе с сотрудниками УК он навестил их и сам.
— В прошлый раз (осенью. — Прим. ред.) управдом апеллировал, что по закону мы должны разбирать короб в ванной за свой счет. Тогда управляющий общался с нами полушуткой: мол, им проще давать компенсации, чем чинить трубы. Но в этот раз начальство, видимо, сделало ему выговор, и теперь он вежлив. Берет трубки, спрашивает, когда нам удобно прийти подписать акт обследования (в нем перечисляется поврежденное при потопе имущество. — Прим. ред.), — отметила Ирина.
Анна рассказала, что их стояк в итоге поменяли — в их квартире и этажом выше, но дальше — нет: якобы жители других квартир по стояку не дали разрешений на разбор короба. Но 26 января управляющая компания уведомила жителей, что стояки будут менять во всём доме в период с 5 по 26 февраля.
— Из-за частых аварий на трубопроводе горячей воды застройщик принял решение заменить полипропиленовые трубы на металлические по гарантии, — указано в сообщении.
В ответ на запрос НГС, в «Бруснике» уточнили, что уже заменили трубы в подвале и заверили, что помогут владельцам пострадавших квартир с ремонтом — материалами и ремонтом.
— Оценочная комиссия сделала заключение о понесенных из-за порыва трубы убытках. В ближайшее время УК примет решение о размере возмещения. По этому вопросу мы на связи с жителями, — добавили в компании.
— Кроме стояка, после визита Арбенина в нашей квартире моментально отремонтировали промерзшее окно, которое до этого 3 года не могли сделать. Принесли тепловую пушку, вернули временно вырубавшееся электричество. Потом в пятницу (19 января. — Прим. ред.) позвонили из службы качества УК и спросили: «У вас устранена течь?» Мы в ответ: «А вы думаете, что у нас четыре дня течет?» — вместе пересказывают девушки.
В заявлении к гендиректору (копия есть в распоряжении НГС), Анна попросила возместить компенсацию за январский потоп — 727,2 тысячи рублей. В акте обследования указано, что среди поврежденных от влаги вещей увлажнитель воздуха, пылесос, напольные весы, телевизор, ноутбук, роутер, 135 книг и многое другое. К тому же, в перечень включены отслаивающиеся обои и деформированный ламинат.
— Только когда осенью мы стали писать: «Друзья, скоро истекает срок рассмотрения. Если вы не даете ответ, то мы пойдем в суд», они забегали. В этот раз не покидает подозрение, что скажут: «Мы за это уже платили». За ту же, допустим, вздувшуюся кровать. Но остается надежда и на то, что скажут дать, что просим, лишь бы не вопили, — рассуждает Анна. — Интересно, начнут ли задавать вопросы. В акт управдом просил вписать мебель, технику и книги — только физические объекты. Интересовался, откуда там сушилка. А она под напором мокрого постельного белья рухнула — и в металлическую щепку.
Напоследок девушки, посмеиваясь, рассказали, как сотрудники УК предложили им включить пропитавшуюся водой технику в розетку — проверить, работает ли. При этом экран телевизора пошел пузырями и теперь стоит выключенным у стены на кухне, как экспонат.
Ранее в новосибирской квартире несколько дней капала вода: потоп сняли на видео.