«На меня хлынула волна кипятка»: квартиру в «Евробереге» дважды затопило горячей водой — теперь всему дому поменяют стояки

Чтобы испуганная питомица смогла обсохнуть и успокоиться, на несколько часов ее взяли к себе неравнодушные соседи. Они же рассказали девушкам, что с начала прорыва кошка мяукала настолько громко, что ее было слышно из-за закрытой двери в квартиру.







«Я очень занят. Не знаю, чем помочь»

Об очередном потопе Анна и Ирина сразу сообщили управдому, но поначалу мужчина отказался к ним приезжать, говорят они. На место отправили сантехника, но и он пришел не сразу. По воспоминаниям девушек, всё это время — около часа — горячая вода не переставала литься.

— Пока ехала из центра, вызвонила управляющего. Говорю: «Берите ведро, тряпку и приходите с нами выгребать». Он отвечает: «Сегодня занят». Я ему: «Вы понимаете, что у меня животное может умереть? И вообще, вызывайте клининг, сантехника, сам приезжайте». На это заявил: «Вы же понимаете, что в прошлый раз мы дали вам клининг по доброте душевной?» — возмущается Ирина.

