freedom
Реклама
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 2/10
usd 89.52
eur 97.09
СрочноБизнесмена избили охранники возле кальянной
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«На меня хлынула волна кипятка»: квартиру в «Евробереге» дважды затопило горячей водой — теперь всему дому поменяют стояки

В квартире была только кошка — за нее владельцы пострадавшего жилья переживали больше всего

1 594

Потоп в квартире на Большевистской, 96/1 случился в середине января. Ее жительницы уверяют: кипяток оттуда не только хлынул в подъезд, но и затопил подвал снизу

Поделиться

В квартире десятиэтажки на Большевистской, 96/1 в микрорайоне «Европейский берег» произошел сильный потоп: за считанные минуты квартиру залило горячей водой по щиколотку. В это время ее жительниц, Анны и Ирины, не было дома — они примчались после того, как им позвонила встревоженная соседка. Сильнее всего девушек беспокоило то, что в эпицентре наводнения в полном одиночестве оставалась их кошка. Сейчас в квартире уже всё убрано, но совсем без последствий не обошлось. Об этом — в материале корреспондента НГС Анастасии Бичаковой.

Не прошло и полугода

Цунами обрушилось на квартиру Анны и Ирины 16 января. В коробе, которым скрыты коммуникации, прорвалась труба горячего водоснабжения, и поток обжигающей воды ринулся в квартиру. Как и все стены в санузле, короб отделан кафельной плиткой — кое-где от напора воды она начала отклеиваться и теперь слегка пошатывается, осторожно показывают девушки.

Одной из плиток больше нет, вместо нее крупная прямоугольная дыра. Рабочие сняли ее после предыдущего прорыва — он случился не так давно, осенью 2023 года.

— Сантехники убрали плитку при предыдущей попытке запаять трубу, обратно до замены труб ее решили не ставить. Как будто предугадывали, ведь в итоге короб всё равно придется разбирать, — рассказала Анна. — Кстати, за снятие плитки с нас взяли денег — будто это не вынужденный демонтаж, а наше дизайнерское решение.

После первого прорыва рабочие специально сняли с короба одну из плиток. Теперь это место зияет дырой

После первого прорыва рабочие специально сняли с короба одну из плиток. Теперь это место зияет дырой

Поделиться

Ирина во время первого прорыва была дома. Хотя тогда воду быстро перекрыли, за 5–7 минут ее налилось по щиколотку, вспомнила она.

— В прошлый раз Ира молниеносно убрала многое с пола, а в подвале быстро была перекрыта вода: прибежал сантехник с ключом и выключил ее. Поэтому у нас только немного поплыл ламинат и, по-моему, чуть-чуть покоцались икеевские тумбочки — полуфанерные, полубумажные. Компенсацию [больше 200 тысяч рублей] нам выплатили меньше, чем за три недели до нового потопа, — рассказала Анна (согласно предоставленным скриншотам, банковские поступления по соглашению о возмещении поступили 26 и 28 декабря 2023 года).

От нового потопа ущерб серьезнее, считают Аня и Ира

От нового потопа ущерб серьезнее, считают Аня и Ира

Поделиться

Горячо и туманно

Второй потоп, начавшийся вскоре после новогодних праздников, для ее жительниц стал неожиданностью. Даже при том, что ранее с прорывами на «Европейском береге» уже сталкивались их соседи. Оставив хозяйничать лишь кошку, девушки ушли по делам. Уже примерно через 40 минут им позвонила соседка.

Дальше всё как в тумане — причем в буквальном смысле. Приехавшая на место Ира успела снять короткое видео, где видно, как вода с большой скоростью стекает уже по лестнице в подъезде: парящие от горячего потока ступеньки отдаленно напоминали фонтан в Петергофе. Сибирячка признается, что, пробираясь через него, не могла перестать думать об остававшейся дома кошке и надеялась, что та жива.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Ступеньки превратились в многоуровневый фонтан

Видео: предоставлено героинями публикации

Быстро попасть в квартиру оказалось сложно. Было горячо и практически ничего не видно из-за пара, стеной поднявшегося в помещениях.

— Мы ехали на разных такси: я с Ленина, а Аня с Красного проспекта. Как по заказу — пробка на Большевичке, какая-то авария, — вспоминает Ирина. — Я добралась первой и обалдела: зашла в подъезд, а там уже нулевая видимость. Открыла дверь в квартиру, на меня хлынула волна кипятка, и стало понятно, что войти туда просто так не получается. Какое-то время стояла и кричала о помощи, выбегала на улицу, писала в общий чат. Через 10 минут начали спускаться соседи, и Аня тоже появилась. Зашли. Пытаюсь понять, где кошка — это страшная минута. А потом вижу, что она забралась на самый высокий цветок на подоконник, вжалась в него и с выпученными глазами орет.

Та самая героиня-кошка. После потопа она была мокрой, но в целом, к счастью, отделалась лишь испугом

Та самая героиня-кошка. После потопа она была мокрой, но в целом, к счастью, отделалась лишь испугом

Поделиться

Чтобы испуганная питомица смогла обсохнуть и успокоиться, на несколько часов ее взяли к себе неравнодушные соседи. Они же рассказали девушкам, что с начала прорыва кошка мяукала настолько громко, что ее было слышно из-за закрытой двери в квартиру.


«Я очень занят. Не знаю, чем помочь»

Об очередном потопе Анна и Ирина сразу сообщили управдому, но поначалу мужчина отказался к ним приезжать, говорят они. На место отправили сантехника, но и он пришел не сразу. По воспоминаниям девушек, всё это время — около часа — горячая вода не переставала литься.

— Пока ехала из центра, вызвонила управляющего. Говорю: «Берите ведро, тряпку и приходите с нами выгребать». Он отвечает: «Сегодня занят». Я ему: «Вы понимаете, что у меня животное может умереть? И вообще, вызывайте клининг, сантехника, сам приезжайте». На это заявил: «Вы же понимаете, что в прошлый раз мы дали вам клининг по доброте душевной?» — возмущается Ирина.

Анна добавляет, что они связывались с аварийной службой, но там тоже просили дождаться сантехника.

— Он пришел, а ключа нет, и отправился назад. Район немаленький: пока сбегал, пока вернулся, то да сё. В аварийке такие спокойные ребята. И управдом: «Я очень занят. Не знаю, чем помочь, сантехника же вызвал», — высказалась она.

Во время прорыва квартира Ани и Иры превратилась в туманный Сайлент Хилл

Во время прорыва квартира Ани и Иры превратилась в туманный Сайлент Хилл

Поделиться

После долгожданного перекрытия воду из комнат помогали вычерпывать соседи. Они не остались в стороне: с собой принесли резиновые сапоги, ведра, тазы, сухую одежду. Предложили накормить девушек и поставить их телефоны на зарядку. Была замечена на месте аварии и сотрудница клининга.

— Внутрь квартиры она не зашла, подбирала воду в подъезде и строжилась, что я топчу по помытому. Все вещи, которые вымыло [наружу] — придверный коврик, еще какие-то мелочи — она собрала и куда-то унесла. Где они теперь, мы не знаем: записали в ущерб, но по факту их просто куда-то дели, — комментирует Аня.

Сушить пришлось много книг

Сушить пришлось много книг

Поделиться

Звонки и подсчеты ущерба

По словам жительниц пострадавшей квартиры, из управляющей компании к ним пришли только на следующий день, когда они сами позвонили генеральному директору компании «Брусника. Управление домами» Евгению Арбенину. Вместе с сотрудниками УК он навестил их и сам.

— В прошлый раз (осенью. — Прим. ред.) управдом апеллировал, что по закону мы должны разбирать короб в ванной за свой счет. Тогда управляющий общался с нами полушуткой: мол, им проще давать компенсации, чем чинить трубы. Но в этот раз начальство, видимо, сделало ему выговор, и теперь он вежлив. Берет трубки, спрашивает, когда нам удобно прийти подписать акт обследования (в нем перечисляется поврежденное при потопе имущество. — Прим. ред.), — отметила Ирина.

Жительницы Большевистской, 96/1 заметили немало последствий недавнего прорыва. Они опасаются, что в доме еще не раз могут произойти подобные аварии

Жительницы Большевистской, 96/1 заметили немало последствий недавнего прорыва. Они опасаются, что в доме еще не раз могут произойти подобные аварии

Поделиться

Анна рассказала, что их стояк в итоге поменяли — в их квартире и этажом выше, но дальше — нет: якобы жители других квартир по стояку не дали разрешений на разбор короба. Но 26 января управляющая компания уведомила жителей, что стояки будут менять во всём доме в период с 5 по 26 февраля.

— Из-за частых аварий на трубопроводе горячей воды застройщик принял решение заменить полипропиленовые трубы на металлические по гарантии, — указано в сообщении.

В ответ на запрос НГС, в «Бруснике» уточнили, что уже заменили трубы в подвале и заверили, что помогут владельцам пострадавших квартир с ремонтом — материалами и ремонтом.

— Оценочная комиссия сделала заключение о понесенных из-за порыва трубы убытках. В ближайшее время УК примет решение о размере возмещения. По этому вопросу мы на связи с жителями, — добавили в компании.

Кровать — одна из вещей, которую затопило во второй раз. От воды она частично разбухла, и от нее стал отслаиваться шпон

Кровать — одна из вещей, которую затопило во второй раз. От воды она частично разбухла, и от нее стал отслаиваться шпон

Поделиться

— Кроме стояка, после визита Арбенина в нашей квартире моментально отремонтировали промерзшее окно, которое до этого 3 года не могли сделать. Принесли тепловую пушку, вернули временно вырубавшееся электричество. Потом в пятницу (19 января. — Прим. ред.) позвонили из службы качества УК и спросили: «У вас устранена течь?» Мы в ответ: «А вы думаете, что у нас четыре дня течет?» — вместе пересказывают девушки.

В заявлении к гендиректору (копия есть в распоряжении НГС), Анна попросила возместить компенсацию за январский потоп — 727,2 тысячи рублей. В акте обследования указано, что среди поврежденных от влаги вещей увлажнитель воздуха, пылесос, напольные весы, телевизор, ноутбук, роутер, 135 книг и многое другое. К тому же, в перечень включены отслаивающиеся обои и деформированный ламинат.

От избытка влаги по углам отходят обои, по которым видно, насколько поднялась в квартире горячая вода

От избытка влаги по углам отходят обои, по которым видно, насколько поднялась в квартире горячая вода

Поделиться

— Только когда осенью мы стали писать: «Друзья, скоро истекает срок рассмотрения. Если вы не даете ответ, то мы пойдем в суд», они забегали. В этот раз не покидает подозрение, что скажут: «Мы за это уже платили». За ту же, допустим, вздувшуюся кровать. Но остается надежда и на то, что скажут дать, что просим, лишь бы не вопили, — рассуждает Анна. — Интересно, начнут ли задавать вопросы. В акт управдом просил вписать мебель, технику и книги — только физические объекты. Интересовался, откуда там сушилка. А она под напором мокрого постельного белья рухнула — и в металлическую щепку.

Напоследок девушки, посмеиваясь, рассказали, как сотрудники УК предложили им включить пропитавшуюся водой технику в розетку — проверить, работает ли. При этом экран телевизора пошел пузырями и теперь стоит выключенным у стены на кухне, как экспонат.

Ранее в новосибирской квартире несколько дней капала вода: потоп сняли на видео.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ЖКХКомпания БрусникаПотопПрорыв трубыМикрорайон Европейский берег
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter