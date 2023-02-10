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Тема дняПотоп в новосибирской квартире сняли на видео
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Вода капает уже несколько дней: потоп в новосибирской квартире сняли на видео

По словам жильцов, талая вода с крыши стала виной потопа

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По словам жильцов, на место ЧП уже несколько раз приезжала аварийная служба и УК

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В пятницу, 10 февраля, жители одной из квартир в многоэтажном доме по адресу Путевая, 16 сообщили, что у них несколько дней продолжается потоп. Видео капающей с потолка воды очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

— Вызвали аварийную службу, думали, отопительная система потекла. Оказалась не чищена крыша. УК «Партнер» приехали, почистили крышу и застелили ее пакетами. Через день потолок потек опять, вызвали аварийную службу — действия повторились. Сегодня опять эта же ситуация, дозвониться не получается, — сообщает женщина.

Журналист НГС обратился службу жизнеобеспечения города «051» для комментария по данной ситуации. В службе попросили направить официальный запрос. В УК «Партнер» на звонки корреспондента, также никто не ответил.

Ранее подземную парковку в торгово-развлекательном центре «Ройял парк» затопило водой.

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