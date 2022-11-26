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Потоп на подземной парковке в ТРК «Ройял парк» попал на видео

В ТРК сообщили, что протечку устраняют

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Подземную парковку в торгово-развлекательном центре «Ройял парк», расположенную на Красном проспекте, 101, затопило водой. Фото и видео потопа очевидцы делятся в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На парковке ТРК «Ройял парк» посетители выиграли бесплатную автомойку, — написал автор поста в группе.

Журналист НГС обратился в пресс-службу ТРК за комментарием.

— На подземной парковке обнаружена протечка, сейчас поломка устраняется, — пояснили в ТРК «Ройял парк».

Ранее в Новосибирске затопило парковку бизнес-центра «Партнер».

НовосибирскТРЦ Ройял ПаркЗатопило парковку
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