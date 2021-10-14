«Воды где-то 80 см»: в Новосибирске затопило парковку бизнес-центра

Сегодня утром, 14 октября, в Новосибирске рядом с бизнес-центром «Партнер» на улице Орджоникидзе, 38 произошел прорыв теплосети. Вода попала на парковку и подтопила шесть автомобилей.



Как сообщил НГС директор бизнес-центра «Партнер» Владислав Сафонов, провал образовался рядом с крыльцом бизнес-центра. Оно просело примерно на 5 см , а горячая вода потекла на парковку. Это произошло около 04:00. По его данным, это случилось из-за прорыва магистральной сети на улице Семьи Шамшиных.