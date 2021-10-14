«Воды где-то 80 см»: в Новосибирске затопило парковку бизнес-центра

На парковке в Новосибирске затопило шесть автомобилей
Сегодня утром, 14 октября, в Новосибирске рядом с бизнес-центром «Партнер» на улице Орджоникидзе, 38 произошел прорыв теплосети. Вода попала на парковку и подтопила шесть автомобилей.
Как сообщил НГС директор бизнес-центра «Партнер» Владислав Сафонов, провал образовался рядом с крыльцом бизнес-центра. Оно просело примерно на
— Приехали из СГК, перекрыли задвижки в своей камере, это было около 06:00–07:00. Но вода набралась в каналы и сейчас вытекает к нам на нижнюю парковку. Там уровень воды где-то
Руководитель подал заявки в Сибирскую генерирующую компанию, мэрию и полицию, чтобы зафиксировать происшествие. Пока на место не приехали специалисты для откачки воды.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило заявление по этому факту.
НГС направил запрос в пресс-службу СГК, чтобы узнать подробности случившегося.
Накануне в Новосибирске два автомобиля провалились под асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. НГС рассказывал о ходе их эвакуации в онлайн-трансляции. В СГК сообщили, что инцидент произошел из-за прорыва магистральной трубы, владельцам пообещали компенсировать ущерб. Посмотрите в нашем фоторепортаже, что происходило на месте происшествия.