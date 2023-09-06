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Вылетел на встречку и столкнулся с двумя грузовиками: водитель ВАЗа погиб в ДТП под Новосибирском

ДТП произошло на Северном объезде

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Обстоятельства аварии устанавливаются

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Под Новосибирском на Северном объезде вечером 6 сентября произошло смертельное ДТП. Как сообщили в областной ГИБДД, на трассе столкнулись три автомобиля.

— 47-летний водитель за рулем ВАЗ-2111 ехал по Северному объезду в сторону поселка Мошково. На 37-м километре мужчина выехал на встречку и врезался в грузовой автомобиль Volvo, а после ВАЗ отлетел в грузовик Scania, — пояснили в инспекции.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГИБДД по НСО

В результате аварии скончался водитель ВАЗа. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее в Карасукском районе Новосибирской области в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-2112. По данным ГИБДД, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.

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